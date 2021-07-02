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Трейдеры вновь обвалили цену электроэнергии ниже себестоимости АЭС

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Киев, Пятница 02 июля 2021 11:16
Трейдеры вновь обвалили цену электроэнергии ниже себестоимости АЭС Фото: цена электроэнергии обвалилась ниже себестоимости АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" 2 июля обвалилась на 27% до 97 коп./кВт час, что ниже себестоимости производства на атомных электростанциях "Энергоатома".

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор Рынка".

Каки известно, ранее ответственность за обвал цен на трейдеров возложило Министерство энергетики, призвав НКРЭКУ прекратить ценовые махинации трейдеров.

Позицию Минэнерго поддержал крупнейший производитель электроэнергии в Украине госкомпания "Энергоатом", которая также призвала НКРЭКУ устранить возможности для махинаций трейдеров.

Напомним, в начале июня Министерство энергетики призвало регулятор НКРЭКУ безотлагательно принять меры для прекращения махинаций на энергетическом рынке, которые угрожают безопасности энергоснабжения.

Махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась.

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