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Трейдери знову обвалили ціну електроенергії нижче собівартості АЕС

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Києва, П'ятниця 02 липня 2021 11:16
Трейдери знову обвалили ціну електроенергії нижче собівартості АЕС Фото: ціна електроенергії обвалилася нижче собівартості АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ціна електроенергії на "ринку на добу вперед" 2 липня обвалилася на 27% до 97 коп./кВт год, що нижче собівартості виробництва на атомних електростанціях "Енергоатому".

Про це свідчать дані ДП "Оператор ринку".

Як відомо, раніше відповідальність за обвал цін на трейдерів поклало Міністерство енергетики, закликавши НКРЕКП припинити цінові махінації трейдерів.

Позицію Міненерго підтримав найбільший виробник електроенергії в Україні держкомпанія" Енергоатом", яка також закликала НКРЕКП усунути можливості для махінацій трейдерів.

Нагадаємо, на початку червня Міністерство енергетики закликало регулятор НКРЕКП невідкладно вжити заходів для припинення махінацій на енергетичному ринку, які загрожують безпеці енергопостачання.

Махінації і схеми "торгівлі повітрям" в травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./кВт год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями.

НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася.

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