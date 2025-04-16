Трейдери знову в шоці від торгових війн Трампа: золото оновило рекорд

Злиток подорожчав 16 квітня на 2% до 3 297 доларів за унцію, за унцію, перевершивши попередній історичний максимум, встановлений напередодні.

Трейдери знову в шоці від безлічі новин про тарифи, оскільки Трамп почав розслідування необхідності мит на критично важливі мінерали.

Цього року дорогоцінний метал зріс більш ніж на 20% і досяг серії рекордних максимумів, оскільки ескалація торгової війни породжує занепокоєння з приводу можливої глобальної рецесії, а інвесторам складно зайняти довгострокові позиції через непередбачуваність оголошень Вашингтона про тарифи.

Трамп закликав Китай зв'язатися з ним, щоб почати торговельні переговори після того, як Пекін наказав авіакомпаніям не приймати подальші поставки літаків Boeing Co.

Адміністрація США також оголосила цього тижня про розслідування імпорту напівпровідників і фармацевтичної продукції, після введення галузевих тарифів на сталь і алюміній, автомобілі та автомобільні деталі. Вона також заявила, що веде переговори з десятками інших торговельних партнерів про зниження торговельних бар'єрів в обмін на звільнення від більш високих мит.

Прогноз цін на золото

Провідні банки зберігають оптимізм щодо перспектив золота в найближчі квартали, оскільки інвестори збільшують активи в забезпечених золотом біржових фондах, а центральні банки продовжують накопичувати метал. Goldman Sachs прогнозує, що ціни зростуть до 4000 доларів за унцію до середини 2026 року.

"Боротьба за владу між великими країнами продовжиться", - сказав Лучен Ван, аналітик компанії Galaxy Futures із Шанхая. "Привабливість золота як активу-притулку означає, що в короткостроковій і середньостроковій перспективі його вартість, найімовірніше, зросте, ніж впаде".

Трейдери також роблять ставку на те, що цього року Федеральна резервна система знизить ставку щонайменше тричі. Пом'якшення грошово-кредитної політики загалом позитивне для дорогоцінного металу.