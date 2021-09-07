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"Тревожные кнопки" установят во всех больницах Ровенской области

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители оборудуют все больницы Ровенской области "тревожными" кнопками. Их уже установили в 12 медучреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления полиции охраны ГУНП в Ровенской области Михаила Кононенко.

По его словам, 9 из 12 уже установленных "тревожных кнопок" работают непосредственно в областном центре.

"Сейчас тревожные кнопки установлены уже в 12 заведениях, а сегодня такая функция доступна и для приемного отделения Центральной городской больницы. Профилактическая работа по подкреплению или обеспечению охраной медицинских учреждений работниками полиции продолжается",- сказал Кононенко.

Решение взять под охраны больницы области принято после того, как 24-летний местный житель, которого госпитализировали в больницу, напал на дежурного врача приемного отделения и распылил ему в лицо слезоточивый газ.

В результате медик получил химические ожоги глаз.

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Ровенская область