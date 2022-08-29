Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе

Положение дел в Энергодаре, на территории которого расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), значительно ухудшилось за последние недели. Оккупанты усилили обстрелы, обвиняя в них ВСУ и рисуя картинку "атак Украины". Персонал станции пытают и заставляют молчать о том, что происходит на самом деле.

Впрочем, главная проблема – остановка самой ЗАЭС. 25 августа впервые в истории, станция была отключена от украинской энергосистемы. Ее удалось запустить снова, но как надолго – неизвестно.

Если в следующий раз не удастся быстро провести ремонт и станция остановится, то возможен даже самый худший вариант – повторение опыта японской АЭС в Фукусиме, на первом блоке которой произошел взрыв, приведший к разрушению железобетонной оболочки реактора и выбросу в атмосферу радиоактивных веществ.

Сегодня станция возобновила работу, хотя украинский персонал и подвергается постоянным пыткам и давлению. О ситуации на ЗАЭС РБК-Украина рассказал работник станции, имя которого мы не будем называть ради его безопасности. Далее – прямая речь.

"Целых окон на станции не осталось"

Ситуация на станции значительно ухудшилась. Очень сильно. За последние несколько недель увеличили количество обстрелов по станции. Если раньше русские стреляли где-то рядом на территории ЗАЭС, то сейчас нигде не осталось целых окон. По самому городу пока не стреляют, но на станции после любого выстрела очень страшно.

По станции часто начали бегать российские журналисты и снимать "последствия обстрелов". Конечно, обвиняют ВСУ. Но это не так. По всем следам обстрелов видно, что атака идет с оккупированной стороны. Мы слышим звуки вылетов и через несколько секунд прилета. Наши Вооруженные силы Украины, если и стреляют, то по скоплению российской военной техники. И очень метко. А эти палят по станции.

Может, хотят как-то подстегнуть Европу, типа "ВСУ стреляют, не помогайте им". Но это неправда.

"Системы безопасности при полном отключении АЭС способны работать 12 суток"

По состоянию на сегодня, уничтожены все, кроме одной, линии электропередачи (ЛЭП). Недавно из-за обстрелов "отвалились" два блока, потому что была повреждена последняя целая ЛЭП. И впервые в истории своего существования Запорожская атомная электростанция была отключена от украинской электросети.

К счастью, нам удалось отремонтировать и провести операции по запуску блоков. Поэтому пока продолжаем выдавать электроэнергию в украинскую энергосистему. Если уничтожат последнюю целую ЛЭП, то останется только один вариант – работать на крымскую линию. Но с ней сейчас тоже проблема. Хоть российские СМИ и раздувают возможное подключение к Крыму, но это технически непросто.

Самая главная угроза – это потерять все ЛЭП без возможности отремонтировать. Станции нужно постоянно охлаждаться, а для этого надо вырабатывать электроэнергию. Если этого не будет, можете посмотреть, что случится, на примере Фукусимской АЭС.

Системы безопасности при полном отключении атомной электростанции способны работать 12 суток. Потом есть еще примерно 10 суток, чтобы собрать вещи и убежать подальше.

"Украинский персонал пытают"

В отношении персонала все без изменений. Так же забирают людей, пытают, проверяют на проходных очень сильно.

Панорама Энергодара (фото: wikipedia.org)

Те, кто возвращался "из подвалов", рассказывали, что их бьют, требуют, чтобы сдавали других людей. Российские оккупанты держат в камере по 20 человек. Там очень мало места. Поэтому спят по очереди. Поесть не дают, еду приносят только родственники. Из камер не выпускают даже в туалет. Когда их выпускают, эти люди возвращаются на свои места и продолжают работу.

Вообще многие из города планируют уехать. И из гражданских, и из персонала. Нас просто выживают из города. Каждый день слышим взрывы и не понимаем, где что взрывается. Каждый день читаем, что попали куда-то по территории атомной станции. И засыпаем с мыслями, если попадет в дом, то главное, чтобы быстро и без страданий.

"Выходим из дома только на работу или в магазин"

В Энергодаре очень тяжелая ситуация. У нас люди едут в другие города, в 100 км от города, на оккупированные территории, чтобы можно было купить продукты дешевле. Набор из масла, молока, колбасы и сосисок стоит под 1000 гривен. Почти европейские цены. За один шампунь – 300 гривен.

На улицу выходим без телефонов, потому что иногда останавливают, проверяют документы и смотрят фото и контакты в смартфоне. В магазинах цены высокие, а качество как будто все в подвале делают.

Из-за постоянных взрывов из квартиры выходим только на работу или в магазин. Время от времени выключают свет, провайдеры уже давно российские. Также иногда выключают интернет, когда обстрелы. Потом включают.

Люди устали, им страшно. Страшно, что прилетит в твой дом. Никто не знает, что будет завтра.