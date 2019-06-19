Третьяков встретил в ЦИК собственных избирательных "клонов"

По словам политика, этой избирательной технологии много лет
Народный депутат, председатель комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков во время подачи документов в ЦИК встретил собственных избирательных "клонов". Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"В жизни находится место для очень неожиданных встреч! Сегодня встретил собственных "клонов". Подавал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на мажоритарном округе №219 и здесь они - братья Третьяковы (без мягкого знака в фамилии), которые по чрезвычайному совпадению тоже собираются баллотироваться в этом же округе на Святошино. Как писали СМИ, оба родились в Иркутске, живут на Троещине, в одном доме в квартирах рядом. Эти братья живут настолько дружно, что решили баллотироваться на одном округе, как они сами мне сказали, - чтобы поддерживать друг друга", - написал Третьяков.
По его словам, этой избирательной технологии много лет и рассчитана она исключительно на невнимательность избирателей.
"Я прошел много избирательных кампаний и меня давно не удивляют подобные действия конкурентов. Убежден, что это только начало: очевидно, что грязные методы и черный пиар против меня еще будет использоваться неоднократно. Со своей стороны считаю, что людей, которые используют грязные технологии, которые дали "клонам" немалые деньги на залог, дали юристов для сопровождения и т.д. - не должно быть в парламенте", - подчеркнул Третьяков.
Народный депутат дал совет "кукловодам", которые решили зарегистрировать его избирательных клонов, "не начинать свой путь в политику с обмана избирателей".
"Лично я намерен победить честно, несмотря на чьи-то попытки влиять на выборы нечестными методами и черными технологиями", - отметил Третьяков.
В житті знаходиться місце для дуже несподіваних зустрічей! Сьогодні зустрів власних "клонів". Подавав документи до ЦВК, для реєстрації кандидатом на мажоритарному окрузі №219 і тут вони - брати Третякови (без м'якого знаку у прізвищі), які за надзвичайним співпадінням теж збираються балотуватись у цьому ж окрузі на Святошині. Як писали ЗМІ, обидва народились в Іркутську, живуть на Троєщині, в одному будинку у квартирах поряд. Ці брати живуть настільки дружно, що вирішили балотуватися на одному окрузі, як вони самі мені сказали, - щоб підтримувати один одного! А якщо без іронії, то цій виборчій технології багато років і розрахована вона виключно на неуважність виборців. Я пройшов багато виборчих кампаній і мене давно не дивують подібні дії конкурентів. Переконаний, що це тільки початок: очевидно, що брудні методи і чорний піар проти мене ще буде використовуватися неодноразово. Зі свого боку вважаю, що людей, які використовують брудні технології, які дали "клонам" чималі гроші на заставу, дали юристів для супроводу і т.д. - не повинно бути в парламенті. Хочу дати пораду цим ляльководам: Не варто починати свій шлях у політику з обману виборців. Особисто я маю намір перемогти чесно, не зважаючи на будь-чиї спроби впливати на вибори нечесними методами і чорними технологіями.Опубліковано Олександром Третьяковим Вівторок, 18 червня 2019 р.