Третьяков зустрів у ЦВК власних виборчих "клонів"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами політика, цій виборчій технології багато років

Народний депутат, голова комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков під час подачі документів у ЦВК зустрів власних виборчих "клонів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"В житті знаходиться місце для дуже несподіваних зустрічей! Сьогодні зустрів власних "клонів". Подавав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом на мажоритарному окрузі №219 і тут вони - брати Третьякови (без м'якого знака у прізвищі), які за надзвичайним збігом теж збираються балотуватися в цьому ж окрузі на Святошино. Як писали ЗМІ, обидва народилися в Іркутську, живуть на Троєщині, в одному будинку в квартирах поряд. Ці брати живуть настільки дружно, що вирішили балотуватися на одному окрузі, як вони самі мені сказали, щоб підтримувати один одного", - написав Третьяков.

За його словами, цієї виборчої технології багато років і вона розрахована виключно на неуважність виборців.

"Я пройшов багато виборчих кампаній і мене давно не дивують подібні дії конкурентів. Переконаний, що це тільки початок: очевидно, що брудні методи та чорний піар проти мене ще буде використовуватися неодноразово. Зі свого боку вважаю, що людей, які використовують брудні технології, які дали "клонам" чималі гроші на заставу, дали юристів для супроводу і т. д. - не повинно бути в парламенті", - підкреслив Третьяков.

Народний депутат дав пораду "ляльководам", які вирішили зареєструвати його виборчих клонів, "не починати свій шлях у політику з обману виборців".

"Особисто я маю намір перемогти чесно, незважаючи на чиїсь спроби впливати на вибори нечесними методами і чорними технологіями", - зазначив Третьяков.