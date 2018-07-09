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Интервью

Третьяков не видит смысла своего участия в коалиции из-за саботажа создания Минветеранов

НовостиПолитика    09.07.2018 - 16:09
Фото: Александр Третьяков (пресс-служба)
Фото: Александр Третьяков (пресс-служба)

По мнению Третьякова, Кабмин "полностью игнорирует" постановление Рады о создании Министерства по делам ветеранов.

Глава комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью, народный депутат Александр Третьяков заявил, что не видит смысла своего участия в коалиции, если процесс создания Министерства по делам ветеранов будет и в дальнейшем саботироваться. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, по его словам, уже более четырех месяцев, а точнее с 27 февраля 2018 года, Кабмин "полностью игнорирует" постановление Верховной рады о создании Министерства по делам ветеранов.

"За это время в Кабмине не было проведено ни одного совещания по созданию министерства и ни одной консультации правительства с профильным комитетом и Проектным офисом. Таким образом, запланированные сроки (сейчас идет последняя пленарная неделя этой сессии, следующая сессия будет только в сентябре) почти сорваны", - отметил народный депутат.

По словам Третьякова, таким образом поставлена под угрозу "реализация важного для страны задачи - создание действенной системы защиты прав и интересов украинских ветеранов, в том числе тех, которые проливали и сейчас проливают свою кровь на Востоке".

"Если и в дальнейшем будет саботироваться процесс создания Министерства по делам ветеранов, я, как ответственный человек, не вижу смысла в существовании этой коалиции и своего участия в ней. Я благодарен фракции "Блок Петра Порошенко" за действенную поддержку усилий по созданию Министерства по делам ветеранов, благодарен всем членам нашего комитета, членам Проектного офиса и, в общем, всем, кто участвовал в реализации этой инициативы и поддерживает ее. Впрочем, мне уже понятно, что не только правительство, но и некоторые парламентские силы сознательно тормозят процесс. Очевидно, из-за определенных политических интересов, к которым ветераны и их жизненные потребности никоим образом не относятся", - подчеркнул он.

Третьяков отметил, что считает создание этого Министерства делом чести для всех, кому небезразлично украинское государство и защитники его независимости, и своим личным долгом человека и политика.

"В Украине должна заработать нормальная система социальной защиты ветеранов, вместо ныне существующего хаоса. Государство должно достойно обеспечить права и интересы наших защитников, которые не жалели своих жизней и здоровья ради страны", - написал депутат.

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Теги публикации: Александр Третьяков, ветераны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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