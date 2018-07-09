Третьяков не бачить сенсу своєї участі в коаліції через саботаж створення Мінветеранів

На думку Третьякова, Кабмін "повністю ігнорує" постанову Ради про створення Міністерства у справах ветеранів.

Голова комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, народний депутат Олександр Третьяков заявив, що не бачить сенсу своєї участі в коаліції, якщо процес створення Міністерства у справах ветеранів буде і надалі саботуватиметься. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, за його словами, вже більше чотирьох місяців, а точніше з 27 лютого 2018 року, Кабмін "повністю ігнорує" постанову Верховної ради про створення Міністерства у справах ветеранів.

"За цей час у Кабміні не було проведено жодної наради щодо створення міністерства і жодної консультації уряду з профільним комітетом та Проектним офісом. Таким чином, заплановані терміни (зараз йде останній пленарний тиждень цієї сесії, наступна сесія буде тільки у вересні) майже зірвані", - зазначив народний депутат.

За словами Третьякова, таким чином поставлена під загрозу "реалізація важливого для країни завдання - створення дієвої системи захисту прав та інтересів українських ветеранів, в тому числі тих, які проливали і зараз проливають свою кров на Сході".

"Якщо і надалі буде саботуватися процес створення Міністерства у справах ветеранів, я, як відповідальна людина, не бачу сенсу в існуванні цієї коаліції і своєї участі в ній. Я вдячний фракції "Блок Петра Порошенка" за дієву підтримку зусиль зі створення Міністерства у справах ветеранів, вдячний усім членам нашого комітету, членам Проектного офісу і, загалом, всім, хто брав участь в реалізації цієї ініціативи і підтримує її. Втім, мені вже зрозуміло, що не тільки уряд, але і деякі парламентські сили свідомо гальмують процес. Очевидно, за певних політичних інтересів, до яких ветерани та їхні життєві потреби жодним чином не відносяться", - підкреслив він.

Третьяков зазначив, що вважає створення цього Міністерства справою честі для всіх, кому небайдужа українське держава і захисники її незалежності, і своїм особистим обов'язком людини і політика.

"В Україні має запрацювати нормальна система соціального захисту ветеранів, замість нині існуючого хаосу. Держава повинна гідно забезпечити права та інтереси наших захисників, які не шкодували свого життя і здоров'я заради країни", - написав депутат.