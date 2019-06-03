Третьяков: ветераны снялись в цикле социальных роликов "Ты сможешь"

Фото: Александр Третьяков (tretiakov.org.jpg)

Проект реализован по инициативе Минветеранов и Фонда Третьякова

Ветераны войны на Востоке снялись в цикле социальных роликов "Ты сможешь!". Об этом сообщил народный депутат Александр Третьяков, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Первое видео было опубликовано 1 июня во социальных сетях. Проект реализован по инициативе Министерства по делам ветеранов и при поддержке благотворительной организации "Фонд Александра Третьякова".

Це відео розпочинає цикл соціальних роликів "Ти зможеш". Герої проекту - українські ветерани. Коли до мене, як до голови Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, звернулися з пропозицією долучитися до реалізації цього проекту, звичайно, одразу погодився. Адже понад 4 роки займаюсь проблемами соціального захисту ветеранів, саме для цього добивався створення Міністерство у справах ветеранів. Благодійна організація «Фонд Олександр Третьякова», директором якої є Victoria Mukha, підтримала цей проект, бо дуже важливо ще раз нагадати - наші ветерани є прикладом мужності, гідності та сили духу для молодих поколінь. Вони надихають бути сильними. Опубліковано Олександром Третьяковим Субота, 1 червня 2019 р.

"Герои проекта - украинские ветераны. Когда ко мне, как к председателю комитета Верховной рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, обратились с предложением присоединиться к реализации этого проекта, конечно, сразу согласился. Ведь более 4 лет занимаюсь проблемами социальной защиты ветеранов, именно для этого добивался создания Министерство по делам ветеранов", - сообщил Третьяков.

Героем первого ролика стал ветеран войны, бывший десантник 79-й аэромобильной бригады Владимир Мазниченко. На видео потерявший на войне руку и ногу боец рассказывает о том, как был лучшим игроком в своей футбольной команде и мечтал о большом спорте, пока не началась война с Россией на Донбассе.

После длительной реабилитации Вадим Мазниченко начал вести активный образ жизни, занялся спортом, различными социальными проектами, принял участие в таких проектах как "Победители", "Игры непокоренных" (Invictus Games), "Сила нации". Сейчас пытается вести собственный бизнес.

"Благотворительная организация "Фонд Александра Третьякова", директором которой является Виктория Муха, поддержала этот проект, потому что очень важно еще раз напомнить - наши ветераны являются примером мужества, достоинства и силы духа для молодых поколений. Они вдохновляют быть сильными", - подчеркнул Третьяков.

Напомним, ранее Третьяков заявил, что Министерство по делам ветеранов поможет государству системно подойти к урегулированию проблемы социальной защиты ветеранов, военнослужащих и членов их семей, а также выработать единую стратегию в этом вопросе.