ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Третьяков: ветераны снялись в цикле социальных роликов "Ты сможешь"

Новости » Политика    03.06.2019 - 10:54
Третьяков: ветераны снялись в цикле социальных роликов "Ты сможешь"
Фото: Александр Третьяков (tretiakov.org.jpg)

Проект реализован по инициативе Минветеранов и Фонда Третьякова

Ветераны войны на Востоке снялись в цикле социальных роликов "Ты сможешь!". Об этом сообщил народный депутат Александр Третьяков, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Первое видео было опубликовано 1 июня во социальных сетях. Проект реализован по инициативе Министерства по делам ветеранов и при поддержке благотворительной организации "Фонд Александра Третьякова".

 

Це відео розпочинає цикл соціальних роликів "Ти зможеш". Герої проекту - українські ветерани. Коли до мене, як до голови Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, звернулися з пропозицією долучитися до реалізації цього проекту, звичайно, одразу погодився. Адже понад 4 роки займаюсь проблемами соціального захисту ветеранів, саме для цього добивався створення Міністерство у справах ветеранів. Благодійна організація «Фонд Олександр Третьякова», директором якої є Victoria Mukha, підтримала цей проект, бо дуже важливо ще раз нагадати - наші ветерани є прикладом мужності, гідності та сили духу для молодих поколінь. Вони надихають бути сильними.

Опубліковано Олександром Третьяковим Субота, 1 червня 2019 р.

"Герои проекта - украинские ветераны. Когда ко мне, как к председателю комитета Верховной рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, обратились с предложением присоединиться к реализации этого проекта, конечно, сразу согласился. Ведь более 4 лет занимаюсь проблемами социальной защиты ветеранов, именно для этого добивался создания Министерство по делам ветеранов", - сообщил Третьяков.

Героем первого ролика стал ветеран войны, бывший десантник 79-й аэромобильной бригады Владимир Мазниченко. На видео потерявший на войне руку и ногу боец рассказывает о том, как был лучшим игроком в своей футбольной команде и мечтал о большом спорте, пока не началась война с Россией на Донбассе.

После длительной реабилитации Вадим Мазниченко начал вести активный образ жизни, занялся спортом, различными социальными проектами, принял участие в таких проектах как "Победители", "Игры непокоренных" (Invictus Games), "Сила нации". Сейчас пытается вести собственный бизнес.

"Благотворительная организация "Фонд Александра Третьякова", директором которой является Виктория Муха, поддержала этот проект, потому что очень важно еще раз напомнить - наши ветераны являются примером мужества, достоинства и силы духа для молодых поколений. Они вдохновляют быть сильными", - подчеркнул Третьяков.

Напомним, ранее Третьяков заявил, что Министерство по делам ветеранов поможет государству системно подойти к урегулированию проблемы социальной защиты ветеранов, военнослужащих и членов их семей, а также выработать единую стратегию в этом вопросе.

В Минсоцполитики пояснили механизм монетизации льгот на оплату ЖКУ В Кабмине напоминают, как многодетным семьям получить помощь на детей
Новости Украины Александр ТретьяковветераныМинистерство социальной политики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь