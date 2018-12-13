Третьяков: Минветеранов сможет эффективно отстаивать интересы защитников Украины

Фото: Александр Третьяков (пресс-служба)

В частности, Минветеранов займется построением единой информационно-аналитической системы "Е-ветеран"

Новосозданное Министерство по делам ветеранов поможет государству системно подойти к урегулированию проблемы социальной защиты ветеранов, военнослужащих и членов их семей, а также выработать единую стратегию в этом вопросе. Об этом заявил народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков в интервью изданию "Факты".

"Важной задачей нового министерства станет обеспечение надлежащего контроля за выполнением бюджетных программ в сфере социального обеспечения ветеранов, с чем мы регулярно наблюдали проблемы. Кроме того, ему предстоит серьезно упростить процедуры по оформлению документов и получению льгот - ведь все вопросы участников АТО будут решаться в одном ведомстве", - заявил Третьяков.

По его словам, Минветеранов также займется построением единой информационно-аналитической системы "Е-ветеран", обеспечением комплексной адаптации бывших участников боевых действий к мирной жизни, в том числе содействием трудоустройству и предпринимательской деятельности, помощью в восстановлении здоровья, формированием государственной политики в вопросе памяти ветеранов.

"Как председатель профильного комитета я регулярно сталкивался с последствиями административного хаоса, который царит в сфере соцзащиты ветеранов войны. Большинство проблем, по моему мнению, возникает из-за отсутствия разумной системы управления и информирования. Люди часто просто не знали, в какую из более 20 инстанций обратиться, чтобы получить надлежащие услуги. Именно поэтому наш комитет инициировал создание Министерства по делам ветеранов, которое должно обеспечить работу с ветеранами по принципу "единого окна", - отметил Третьяков.

Как отметил народный депутат, изучение международного опыта убедило его, что единое министерство - самый эффективный путь к решению проблем ветеранов. Подобные ведомства существуют в США, Канаде, Австралии, Хорватии, ряде других стран, где ветераны получают полноценные внимание и защиту от государства.

"Период подготовки к созданию Минветеранов оказался довольно долгим, но усилия многих людей не прошли зря. Министерство возглавила Ирина Фриз, и я уверен, что у нее получится воплотить все задуманное. Я благодарен всем, кто поддерживал и реализовал эту идею. А это действительно множество людей - украинские политики, иностранные коллеги, ветераны, активисты и волонтеры, все, кто в команде Проектного офиса при нашем Комитете разработал и представил модель будущего министерства. Со своей стороны я намерен и в дальнейшем помогать созданию эффективной, по лучшим международным образцам, системы соцзащиты ветеранов. Считаю это своим долгом политика и гражданина", - заявил он.