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Третьяков за усиление ответсвенности за осквернение могил защитников Украины

Новости » Политика    07.06.2019 - 13:01
Третьяков за усиление ответсвенности за осквернение могил защитников Украины
Фото: Александр Третьяков (пресс-служба)

Третьяков прокомментировал решение Рады

Верховная рада поддержала законопроект, устанавливающий ответственность за надругательство над памятниками защитникам Украины, героям Революции Достоинства и борцам за независимость нашей страны в ХХ веке. Об этом заявил народный депутат, председатель комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Даже на пятом году войны, когда счет погибших за Украину составляет тысячи и тысячи, находятся вандалы, которые пытаются уничтожить память о наших героях. Сегодня, 6 июня, Верховная рада 235 голосами поддержала законопроект, которым установлена ответственность за надругательство над памятниками защитникам Украины, героям Революции Достоинства и борцам за независимость нашей страны в ХХ веке. Как один из соавтором этого законопроекта убежден, что подобные преступления заслуживают сурового наказания", -отметил Третьяков.

По словам народного депутата, теперь вандалы будут нести уголовную ответственность от 3 до 5 лет лишения свободы.

"Война, кроме героических поступков настоящих людей, вынесла на поверхность и тех, кто пытается мимикрировать под наших воинов и получить от этого какую-то выгоду. Уверен, что подобные случаи также должны получить не только этическую оценку в обществе, но и жестко пресекаться государством. Именно поэтому вновь принятый законопроект предусматривает серьезные штрафы за незаконное ношение военной формы со знаками различия военнослужащих, а также незаконное ношение государственных наград, их покупку и продажу", - рассказал Третьяков.

 

Навіть на п’ятому році війни, коли лік загиблих за Україну складає тисячі і тисячі, знаходяться вандали, які намагаються...

Опубліковано Олександром Третьяковим Четвер, 6 червня 2019 р.

 

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