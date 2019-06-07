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Третьяков за посилення відповідальності за осквернення могил захисників України

Новини » Політика    07.06.2019 - 13:01
Третьяков за посилення відповідальності за осквернення могил захисників України
Фото: Олександр Третьяков (прес-служба)

Третьяков прокоментував рішення Ради

Верховна рада підтримала законопроект, що встановлює відповідальність за наругу над пам'ятниками захисникам України, героям Революції Гідності та борцям за незалежність нашої країни в ХХ столітті. Про це заявив народний депутат, голова комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Навіть на п'ятому році війни, коли рахунок загиблих за Україну становить тисячі і тисячі, знаходяться вандали, які намагаються знищити пам'ять про наших героїв. Сьогодні, 6 червня, Верховна рада 235 голосами підтримала законопроект, яким встановлена відповідальність за наругу над пам'ятниками захисникам України, героям Революції Гідності та борцям за незалежність нашої країни в ХХ столітті. Як один із співавтором цього законопроекту переконаний, що подібні злочини заслуговують суворого покарання", -зазначив Третьяков.

За словами народного депутата, тепер вандали будуть нести кримінальну відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі.

"Війна, крім героїчних вчинків цих людей, винесла на поверхню і тих, хто намагається мімікрувати під наших воїнів і отримати від цього якусь вигоду. Впевнений, що подібні випадки також повинні отримати не тільки етичну оцінку в суспільстві, але і жорстко припинятися державою. Саме тому знову прийнятий законопроект передбачає серйозні штрафи за незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців, а також незаконне носіння державних нагород, їх купівлю та продаж", - розповів Третьяков.

 

Навіть на п’ятому році війни, коли лік загиблих за Україну складає тисячі і тисячі, знаходяться вандали, які намагаються...

Опубліковано Олександром Третьяковим Четвер, 6 червня 2019 р.

 

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