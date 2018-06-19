Третьяков призвал премьера подать в Раду кандидатуру министра ветеранов

Третьяков призвал Гройсмана выполнить положения Конституции Украины

Народный депутат, председатель комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков призвал премьер-министра Владимира Гройсмана выполнить положения Конституции и подать на рассмотрение Верховной рады кандидатуру министра по делам ветеранов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Как напомнил Третьяков, 27 февраля 2018 года парламент принял постановление № 2294-VIII, которым обратился к правительству с требованием создать Министерство Украины по делам ветеранов и в месячный срок проинформировать Верховную раду о его выполнении.

Однако, по словам народного депутата, в течение длительного времени Кабинет министров фактически игнорировал вопрос создания такого Министерства, несмотря на широкую поддержку этого шага общественностью, ветеранами, соответствующее решение парламентских слушаний еще в 2017 году и международный опыт.

"С 27 февраля прошло почти 4 месяца, однако о выполнении постановления парламента, как и о конкретных шагах, предпринятых Правительством для создания министерства, мне как председателю комитета Верховной рады по делам ветеранов, ничего не известно", - отметил он.

Как подчеркнул Третьяков, представление кандидатуры министра на рассмотрение Верховной рады согласно ст. 114 Конституции Украины является функцией премьер-министра.

"Но на сегодняшний день этого также не было сделано. Мне трудно понять промедления, даже бездействие правительства, и конкретно его руководителя в этом вопросе. Ведь речь идет о создании действенного и эффективного инструмента социальной защиты и интеграции в мирную жизнь людей, которые защищали и продолжают защищать Украину", - резюмировал Третьяков.