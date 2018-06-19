Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Третьяков призвал премьера подать в Раду кандидатуру министра ветеранов

НовостиПолитика    19.06.2018 - 10:21
Фото: Александр Третьяков (пресс-служба)
Фото: Александр Третьяков (пресс-служба)

Третьяков призвал Гройсмана выполнить положения Конституции Украины

Народный депутат, председатель комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков призвал премьер-министра Владимира Гройсмана выполнить положения Конституции и подать на рассмотрение Верховной рады кандидатуру министра по делам ветеранов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

 

Сьогодні на Погоджувальній раді Парламенту представник Уряду звернувся до коаліції з проханням надати узгоджену...

Опубліковано Oleksandr Tretiakov 18 червня 2018 р.

Как напомнил Третьяков, 27 февраля 2018 года парламент принял постановление № 2294-VIII, которым обратился к правительству с требованием создать Министерство Украины по делам ветеранов и в месячный срок проинформировать Верховную раду о его выполнении.

Однако, по словам народного депутата, в течение длительного времени Кабинет министров фактически игнорировал вопрос создания такого Министерства, несмотря на широкую поддержку этого шага общественностью, ветеранами, соответствующее решение парламентских слушаний еще в 2017 году и международный опыт.

"С 27 февраля прошло почти 4 месяца, однако о выполнении постановления парламента, как и о конкретных шагах, предпринятых Правительством для создания министерства, мне как председателю комитета Верховной рады по делам ветеранов, ничего не известно", - отметил он.

Как подчеркнул Третьяков, представление кандидатуры министра на рассмотрение Верховной рады согласно ст. 114 Конституции Украины является функцией премьер-министра.

"Но на сегодняшний день этого также не было сделано. Мне трудно понять промедления, даже бездействие правительства, и конкретно его руководителя в этом вопросе. Ведь речь идет о создании действенного и эффективного инструмента социальной защиты и интеграции в мирную жизнь людей, которые защищали и продолжают защищать Украину", - резюмировал Третьяков.

Третьяков анонсировал старт курсов подготовки ветеранов для работы в профильном министерстве КС признал конституционным лишение ветеранов льгот
Теги публикации: Александр Третьяков, ветераны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь