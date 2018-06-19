Третьяков закликав прем'єра подати в Раду кандидатуру міністра ветеранів

Третьяков закликав Гройсмана виконати положення Конституції України

Народний депутат, голова комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю Олександр Третьяков закликав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана виконати положення Конституції і подати на розгляд Верховної ради кандидатуру міністра у справах ветеранів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні на Погоджувальній раді Парламенту представник Уряду звернувся до коаліції з проханням надати узгоджену... Опубліковано Oleksandr Tretiakov 18 червня 2018 р.

Як нагадав Третьяков, 27 лютого 2018 року парламент прийняв постанову № 2294-VIII, яким звернувся до уряду з вимогою створити Міністерство України у справах ветеранів і в місячний термін поінформувати Верховну раду про його виконання.

Однак, за словами народного депутата, протягом тривалого часу Кабінет міністрів фактично ігнорував питання створення такого Міністерства, незважаючи на широку підтримку цього кроку громадськістю, ветеранами, відповідне рішення парламентських слухань ще в 2017 році та міжнародний досвід.

"З 27 лютого пройшло майже 4 місяці, однак про виконання постанови парламенту, як і про конкретні кроки, здійснені Урядом для створення міністерства, мені як голові комітету Верховної ради у справах ветеранів, нічого не відомо", - зазначив він.

Як підкреслив Третьяков, подання кандидатури міністра на розгляд Верховної ради згідно ст. 114 Конституції України є функцією прем'єр-міністра.

"Але на сьогоднішній день цього також не було зроблено. Мені важко зрозуміти зволікання, навіть бездіяльність уряду, і конкретно його керівника в цьому питанні. Адже мова йде про створення дієвого та ефективного інструменту соціального захисту та інтеграції в мирне життя людей, які захищали і продовжують захищати Україну", - резюмував Третьяков.