Третьяков: Кабмин должен предусмотреть финансирование Минветеранов в госбюджете

Фото: Александр Третьяков (пресс-служба)

Нардеп также призвал Гройсмана немедленно внести в Раду кандидатуру министра

Правительство должно внести необходимые изменения в государственный бюджет на 2019 год для финансового обеспечения создания и функционирования Министерства по делам ветеранов Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, председатель комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

Чому я боровся і буду боротися за створення Міністерства у справах ветеранів? Тому що вважаю, що захист прав та інтересів українських ветеранів – справа честі і гідності для держави. Тому що для мене це також справа особистої честі, гідності та обов’язку перед людьми, які зі зброєю в руках захищали і захищають незалежність нашої країни. Війна триває, довга і виснажлива. Це лихо, прямо чи дотично, торкнулося майже всіх в Україні. Мало хто міг уявити ще 5 років тому, що сотням тисяч українців знову, як і у Другу світову, доведеться взяти в руки зброю та захищати свою землю від агресора. Цифрами не перекажеш біль і страждання, як і не опишеш героїзм та подвиги. Але просто спробуйте усвідомити, яку кількість наших співвітчизників опалили війни та збройні конфлікти. На сьогоднішній день в Україні понад 3% населення – це ветерани війни, члени сімей загиблих та ветерани військової служби. Це загалом майже 1,4 мільйони людей. В Україні понад півмільйона учасників бойових дій – 350 тисяч українських громадян, які воювали і воюють на сході, 91 тисяча афганців, понад 42 тисячі учасників миротворчих операцій. Війна – це непоправні втрати. Понад 4200 наших захисників загинули у війні на сході України та померли внаслідок участі в ній. 7260 українських громадян втратили сина, батька, чоловіка. Загалом, на сьогоднішній день в Україні понад 175 тисяч членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій! Війна – це рани. Понад 7350 осіб внаслідок війни на сході отримали інвалідність 1-3 груп. Загалом, в країні понад 125 тисяч осіб з інвалідністю внаслідок війни. Всі вони заслуговують на особливу увагу та захист з боку держави. Це її першочерговий обов’язок. Це те, що ігнорувати неможливо і неприйнятно. Для того, щоб соціальний захист ветеранів та членів їхніх родин нарешті вийшов з хаосу та безладдя та став одним з пріоритетів держави, було ініційовано створення Міністерства у справах ветеранів. Воно має стати єдиним органом з питань соціального захисту, медичного забезпечення ветеранів та членів сімей загиблих, а також поховань та вшанування пам’яті ветеранів. Так це працює у цивілізованому світі, і має працювати в Україні. Ще у лютому парламент ухвалив постанову про звернення до Кабміну щодо створення Мінветеранів. Комітетом, який я очолюю, та громадськими активістами була проведена вся необхідна підготовча робота, і всі напрацювання Проектного офісу зі створення міністерства ще у вересені були передані до Кабміну. Ініціативу створення профільного відомства для ветеранів підтримав Президент Петро Порошенко, спікер парламенту Андрій Парубій, посол США в Україні Марі Йованович, міжнародні партнери. Народні депутати неодноразово зверталися до Уряду з вимогами пришвидшити створення Міністерства у справах ветеранів. Але весь цей час у відповідь ми бачимо лише демонстративну байдужість. Це байдужість до сотень тисяч українців, які проливають кров та жертвують своїм здоров’ям за власну країну. Тому висловлю позицію багатьох людей, яким важлива гідність української держави та доля українського воїна. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман має негайно внести кандидатуру міністра у справах ветеранів до Верховної Ради і дати старт роботі міністерства.Також Уряд має внести необхідні зміни до державного бюджету на 2019 рік для фінансового забезпечення утворення та функціонування Міністерства у справах ветеранів України. Ми – народні депутати, громадські активісти, ветерани та волонтери - не збираємося миритися з таким відношенням Уряду до наших захисників і будемо тиснути далі. Бо ця справа життєво необхідна для країни, щоб там не думали з цього приводу чиновники та міністри. Опубліковано Oleksandr Tretiakov Неділя, 4 листопад 2018 р.

Парламентарий также призвал премьер-министра Владимира Гройсмана немедленно внести кандидатуру министра по делам ветеранов в Верховную раду и дать старт работе министерства.

"Еще в феврале парламент принял постановление об обращении в Кабмин касательно создания Минветеранов. Комитетом, который я возглавляю, и общественными активистами была проведена вся необходимая подготовительная работа, и все наработки Проектного офиса по созданию министерства еще в сентябре были переданы в Кабмин. Народные депутаты неоднократно обращались к правительству с требованиями ускорить создание Министерства по делам ветеранов. Но все это время в ответ мы видим лишь демонстративное равнодушие. Это безразличие к сотням тысяч украинцев, проливающих кровь и жертвующих здоровьем за свою страну", - подчеркнул Третьяков.

Народный депутат привел данные о количестве ветеранов и членов семей погибших в Украине. На сегодняшний день в Украине более 3% населения - это ветераны войны, члены семей погибших и ветераны военной службы - почти 1,4 миллиона человек.

В это число входят 350 тысяч украинских граждан, которые участвовали в АТО/ООС, 91 тысяча афганцев, более 42 тысяч участников миротворческих операций. Более 4200 участников боевых действий погибли в войне на востоке Украины и умерли в результате участия в ней.

Также в стране насчитывается 7260 членов семей погибших. В целом, на сегодняшний день в Украине более 175 тысяч членов семей погибших (умерших) участников боевых действий. Более 7350 человек в результате войны на востоке получили инвалидность 1-3 группы. В целом, в стране более 125 тысяч лиц с инвалидностью вследствие войны.

"Все они заслуживают особого внимания и защиту со стороны государства. Это его первоочередной долг. Это то, что игнорировать невозможно и неприемлемо", - отметил Третьяков.

Как подчеркнул народный депутат, Министерство по делам ветеранов должно стать единственным органом по вопросам социальной защиты, медицинского обеспечения ветеранов и членов семей погибших, а также захоронений и памяти ветеранов, чтобы преодолеть хаос и беспорядок в сфере социальной защиты ветеранов и членов их семей. Инициативу создания профильного ведомства для ветеранов публично поддержали президент Петр Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий, посол США в Украине Мари Йованович.

"Создание Министерства по делам ветеранов жизненно необходимо для страны, что бы не думали по этому поводу чиновники и министры. Считаю, что защита прав и интересов украинских ветеранов - дело чести и достоинства для государства. И для меня это тоже дело личной чести, достоинства и долга перед людьми, которые с оружием в руках защищали и защищают независимость нашей страны. Мы - народные депутаты, общественные активисты, ветераны и волонтеры - не собираемся мириться с таким отношением правительства к нашим защитников и будем давить на него дальше", - отметил Третьяков.