Третьяков: Кабмін повинен передбачити фінансування Мінветеренів в держбюджеті

Фото: Олександр Третьяков (прес-служба)

Нардеп також закликав Гройсмана негайно внести в Раду кандидатуру міністра

Уряд має внести необхідні зміни в державний бюджет на 2019 рік для фінансового забезпечення створення і функціонування Міністерства України у справах ветеранів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат, голова комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю Олександр Третьяков.

Чому я боровся і буду боротися за створення Міністерства у справах ветеранів? Тому що вважаю, що захист прав та інтересів українських ветеранів – справа честі і гідності держави. Тому що для мене це також справа особистої честі, гідності та обов'язку перед людьми, які зі зброєю в руках захищали і захищають незалежність нашої країни. Війна триває, довга і виснажлива. Це лихо, прямо чи дотично, торкнулося майже всіх в Україні. Мало хто міг уявити ще 5 років тому, що сотням тисяч українців знову, як і в Другу світову, доведеться взяти в руки зброю та захищати свою землю від агресора. Цифрами не перекажеш біль і страждання, як і не опишеш героїзм та подвиги. Альо просто спробуйте усвідомити, яку кількість наших співвітчизників опалили війни та збройні конфлікти. На сьогоднішній день в Україні понад 3% населення – це ветерани війни, члени сімей загиблих та ветерани військової служби. Це загалом майже 1,4 мільйони людей. В Україні понад півмільйона учасників бойових дій – 350 тисяч українських громадян, які воювали і воюють на сході, 91 тисяча афганців, понад 42 тисячі учасників миротворчих операцій. Війна – це непоправні втрати. Понад 4200 наших захисників загинули у війні на сході України та померли внаслідок участі в ній. 7260 українських громадян втратили сина, батька, чоловіка. Загалом, на сьогоднішній день в Україні понад 175 тисяч членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій! Війна – це рані. Понад 7350 осіб внаслідок війни на сході отримали інвалідність 1-3 груп. Загалом, в країні понад 125 тисяч осіб з інвалідністю внаслідок війни. Всі вони заслуговують на особливу увагу та захист з боку держави. Це її першочерговий обов'язок. Це ті, що неможливо ігнорувати і неприйнятно. Для того, щоб соціальний захист ветеранів та членів їхніх родин нарешті вийшов з хаосу та безладдя та ставши одним з пріоритетів держави, було ініційовано створення Міністерства у справах ветеранів. Воно має стати єдиним органом з питань соціального захисту, медичного забезпечення ветеранів та членів сімей загиблих, а також поховань та вшанування пам'яті ветеранів. Так це працює у цивілізованому світі, і має працювати в Україні. Ще у лютому парламент ухвалив постанову про звернення до Кабміну щодо створення Мінветеранів. Комітетом, який я очолюю, та громадськими активістами була проведена вся необхідна підготовча робота, і всі напрацювання Проектного офісу зі створення міністерства ще у вересені були передані до Кабміну. Ініціативу створення профільного відомства для ветеранів підтримав Президент Петро Порошенко, спікер парламенту Андрій Парубій, посол США в Україні Марі Йованович, міжнародні партнери. Народні депутати неодноразово зверталися до Уряду з вимогами пришвидшити створення Міністерства у справах ветеранів. Але весь цей час у відповідь ми бачимо лише демонстративну байдужість. Це байдужість до сотень тисяч українців, які проливають кров та жертвують своїм здоров " ям за власну країну. Тому висловлю позицію багатьох людей, яким важлива гідність української держави та частка українського воїна. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман має негайно внести кандидатуру міністра у справах ветеранів до Верховної Ради і дати старт роботі міністерства.Також Уряд має внести необхідні зміни до державного бюджету на 2019 рік для фінансового забезпечення утворення та функціонування Міністерства у справах ветеранів України. Ми – народні депутати, громадські активісти, ветерани та волонтери - не збираємося миритися з таким відношенням Уряду до наших захисників і будемо тиснути далі. Бо ця справа життєво необхідна для країни, щоб там не думали з цього приводу чиновники та міністри. Опубліковано Oleksandr Tretiakov Неділя, 4 листопад 2018 р.

Парламентарій також закликав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана негайно внести кандидатуру міністра у справах ветеранів у Верховну раду і дати старт роботі міністерства.

"Ще в лютому парламент прийняв постанову про звернення до Кабміну щодо створення Мінветеранів. Комітет, який я очолюю, і громадськими активістами була проведена вся необхідна підготовча робота, і всі напрацювання Проектного офісу по створенню міністерства ще у вересні були передані в Кабмін. Народні депутати неодноразово зверталися до уряду з вимогами прискорити створення Міністерства у справах ветеранів. Але все це час у відповідь ми бачимо лише демонстративна байдужість. Це байдужість до сотень тисяч українців, що проливають кров і жертвують здоров'ям за свою країну", - підкреслив Третьяков.

Народний депутат навів дані про кількість ветеранів та членів сімей загиблих в Україні. На сьогоднішній день в Україні понад 3% населення - це ветерани війни, члени сімей загиблих та ветерани військової служби - майже 1,4 мільйона чоловік.

У це число входять 350 тисяч українських громадян, які брали участь в АТО/ООС, 91 тисяча афганців, більше 42 тисяч учасників миротворчих операцій. Понад 4200 учасників бойових дій загинули у війні на сході України і померли в результаті участі в ній.

Також в країні налічується 7260 членів сімей загиблих. В цілому, на сьогоднішній день в Україні понад 175 тисяч членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій. Більш 7350 людей в результаті війни на сході отримали інвалідність 1-3 групи. В цілому, в країні більше 125 тисяч осіб з інвалідністю внаслідок війни.

"Всі вони заслуговують особливої уваги й захисту з боку держави. Це його першочерговий обов'язок. Це те, що неможливо ігнорувати і неприйнятно", - зазначив Третьяков.

Як підкреслив народний депутат, Міністерство у справах ветеранів має стати єдиним органом з питань соціального захисту, медичного забезпечення ветеранів та членів сімей загиблих, а також поховань і пам'яті ветеранів, щоб подолати хаос і безлад у сфері соціального захисту ветеранів та членів їх сімей. Ініціативу створення профільного відомства для ветеранів публічно підтримали президент Петро Порошенко, спікер парламенту Андрій Парубій, посол США в Україні Марі Йованович.

"Створення Міністерства у справах ветеранів життєво необхідно для країни, що б не думали з цього приводу чиновники і міністри. Вважаю, що захист прав та інтересів українських ветеранів - справа честі і гідності для держави. І для мене це теж справа особистої честі, гідності та обов'язку перед людьми, які зі зброєю в руках захищали і захищають незалежність нашої країни. Ми - народні депутати, громадські активісти, ветерани та волонтери - не збираємося миритися з таким ставленням уряду до наших захисників і будемо тиснути на нього далі", - зазначив Третьяков.