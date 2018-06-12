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Третьяков анонсировал старт курсов подготовки ветеранов для работы в профильном министерстве

НовостиПолитика    12.06.2018 - 09:57
Фото: Александр Третьяков (пресс-служба)
Фото: Александр Третьяков (пресс-служба)

Учебные курсы стартуют в июне

В июне стартуют учебные курсы повышения образовательного уровня ветеранов для их работы в новом Министерстве по делам ветеранов. Об этом народный депутат, председатель комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков написал на своей странице в Facebook.

"Считаю, что те, для кого создается это министерство, и должны в нем и работать. Ориентируемся на то, что в профильном министерстве должно работать 30-40 процентов ветеранов. Такой опыт есть в других странах и, надеюсь, будет внедрен у нас", - отметил Третьяков.

По словам народного депутата, кандидату на должность государственного служащего сначала необходимо пройти конкурс на государственную службу и соответствовать квалификационным требованиям. Поэтому Проектным офисом по созданию Министерства по делам ветеранов, который работает при профильном комитете, реализовано дистанционный учебный курс "Из фронта в министерство".

Цель это курса - повышение образовательного уровня ветеранов. Ветераны смогут получить дополнительные знания и навыки о специфике государственного управления в Украине. Курс разработан и будет реализовываться Институтом повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В рамках дистанционного учебного курса "Из фронта в министерство" будет инициировано две волны набора - с 22 июня по 23 июля и с 27 августа по 28 сентября. В рамках программы ветераны будут изучать Конституционное право Украины, Административное право Украины, Стратегию развития Украины, а также государственное управление и государственную службу. Обучение - платное.

"Считаю, что платный принцип обучения - взвешенное и правильное решение, которое должно стимулировать ветеранов-слушателей курса к успешности в обучении. Но ветеран платит только 30% стоимости курса, это 385 грн. Остальные 70% - покрываться за счет донорской помощи Благотворительной организации "Фонд Александра Третьякова", - сообщил народный депутат.

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Теги публикации: Александр Третьяков, ветераны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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