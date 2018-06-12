Третьяков анонсував старт курсів підготовки ветеранів для роботи в профільному міністерстві

Навчальні курси стартують в червні

У червні стартують навчальні курси підвищення освітнього рівня ветеранів для їх роботи в новому Міністерстві у справах ветеранів. Про це народний депутат, голова комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю Олександр Третьяков написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вважаю, що ті, для кого створюється це міністерство, і повинні в ньому і працювати. Орієнтуємося на те, що в профільному міністерстві повинно працювати 30-40 відсотків ветеранів. Такий досвід є в інших країнах і, сподіваюся, буде впроваджений у нас", - зазначив Третьяков.

За словами народного депутата, кандидата на посаду державного службовця спочатку необхідно пройти конкурс на державну службу та відповідати кваліфікаційним вимогам. Тому Проектним офісом щодо створення Міністерства у справах ветеранів, який працює при профільному комітеті, реалізовано дистанційний навчальний курс "З фронту в міністерство".

Мета курсу - підвищення освітнього рівня ветеранів. Ветерани зможуть отримати додаткові знання та навички про специфіку державного управління в Україні. Курс розроблений і буде реалізовуватися Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при президентові України.

В рамках дистанційного навчального курсу "фронту в міністерство" буде ініційовано дві хвилі набору - з 22 червня по 23 липня і з 27 серпня по 28 вересня. В рамках програми ветерани будуть вивчати Конституційне право України, Адміністративне право України, Стратегію розвитку України, а також державне управління та державну службу. Навчання - платне.

"Вважаю, що платний принцип навчання - виважене і правильне рішення, яке повинно стимулювати ветеранів-слухачів курсу до успішності в навчанні. Але ветеран платить тільки 30% від вартості курсу, це 385 грн. Решта 70% - покриватися за рахунок донорської допомоги Благодійної організації "Фонд Олександра Третьякова", - повідомив народний депутат.