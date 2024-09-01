ua en ru
Нд, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Третя штурмова вразила ППО та "Сонцепьок" на Харківському напрямку (відео)

Неділя 01 вересня 2024 14:44
UA EN RU
Третя штурмова вразила ППО та "Сонцепьок" на Харківському напрямку (відео) Фото: Третя штурмова вразила ППО та "Сонцепек" на Харківському напрямку (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Третьої штурмової бригади вразили російські ЗРК "Тор" та ТОС-1А "Сонцепьок". Вдале "полювання" відбулось на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.

"Бійці Третьої штурмової бригади уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" і важку вогнеметну систему 1А "Сонцепьок". Остання мала 222-мм калібр і стріляла запалювальними або термобаром", - йдеться у повідомленні.

На ударних дронах бійці протаранили також і гармату 2А36 "Гіацинт-Б".

"Взяли на обгін з повітря й поцілили у ворожі вантажівки й чергові "буханки". Влетіли на позиції з російським кулеметником, БПЛАшниками й знищили пару антен противника", - перерахували весь "вилов" військові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова
Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії