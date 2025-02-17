Третя штурмова: ворог зменшив техніку, але атакує піхотою та дронами біля Борової

За його словами, наступальні дії ворога продовжуються майже на всій лінії фронту. Однак зараз росіяни повернулись до піхотних наступів.

"Тобто вони зменшили кількість використання механізованих з'єднань. Але тут поки давати оцінку таку тривалу не можна. Тому що вони насправді використовують періодично механізовані з'єднання серйозні, коли вони вважають за потрібне, точніше, коли вони вважають, що десь є слабке місце. Тому в цілому, загальна динаміка на виснаження, вона досить стабільна. Я не можу говорити про загальну динаміку по фронту", - розповів Бородін.



Він зауважив, що зараз у їх зоні відповідальності, в бік кордону з Луганського областю, неподалік Борової, нещодавно було два дуже серйозних механізованих наступів.

"Там у (росіян - ред.) були досить серйозні спроби в крайній місяць механізованих штурмів, але через те, що у нас досить стабільний фронт, то вони просто продовжують працювати на виснаження. Треба розуміти, що це може здаватись не так складним. Мовляв, що таке піхотні штурми.. 5-6 осіб. Але коли це щоденно, постійно, в різних напрямках по всій лінії відповідальності, то це дійсно не виснаження. Треба розуміти, що плюс до цього - це величезна кількість FPV.

Від 200 до 300 одиниць на лінії відповідальності на добу. Це дуже багато для бригади. Я маю на увазі ворожі FPV, які працюють по нас. Плюс ще КАБи по логістиці", - сказав він.

Нещодавно ми писали, що на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Борової Харківської області та Сіверська Донецької області.