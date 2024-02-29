Третя штурмова показала відео зачистки Красногорівки від росіян

Українські військові змогли відбити спробу штурму міста Красногорівка у Донецькій області. Раніше там росіяни частково увійшли в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.

Українські військові опублікували відео боїв за місто. Вони йшли як на відкритій місцевості, так і у зруйнованих будинках приватного сектора. Як розповіли у Третій штурмовій, ворог зміг потрапити у місто минаючи мінні загородження на броні та розпочали просування вулицями.

Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами.

"Понад 100 знищених окупантів і відбите у ворога місто - виконано бійцями 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 2-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади", - сказано у повідомленні.

Окрім того, на відео можна почути перехоплення розмови росіян, і те як вони скаржаться на українських військових, які відбивають їх атаки.

Ситуація у Красногорівці

Нагадаємо, днями росіяни спробували прорвати оборону міста та змогли зайти на його околиці. Однак попри тяжкі бої українським військовим вдалось вибити окупантів і ті відступили.

Ситуація під Авдіївкою та Мар'їнкою

Раніше в соціальних мережах з'являлися повідомлення про те, що окупанти просунулися до околиць Красногорівки і навіть почали поступово в нього заходити.

В Інституті вивчення війни повідомлялося, що російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і підтримують відносно швидкий темп наступальних операцій до того, як українські війська встановлять більш згуртовані та складні для проходження оборонні лінії в цьому районі.

Представник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій заявляв, що українські воїни продовжують оборонну операцію під Авдіївкою. Цьому сприяє рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі.

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