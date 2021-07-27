Третья "бронза", олимпийский рекорд Романчука и победа Свитолиной: итоги дня на ОИ-2020

Главным событием пятого дня Олимпиады для Украины стало завоевание "бронзы" в командном миксте стрелков Елены Костевич и Олега Омельчука (пистолет 10 метров). Наши стрелки показали третий результат в квалификации и подтвердили его в борьбе за бронзовые медали. Наши стрелки набрали 16 очков, тогда как сербская пара - Зорана Арунович и Дамир Микец - 12.

Своим выступлением Костевич и Омельчук заслужили поздравления и от президента Владимира Зеленского.

"Еще одна медаль от Украины спортсменов на Олимпиаде! Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в стрельбе из пневматического пистолета! Поздравляю бронзовых призеров, желаю вам вдохновения и новых побед", - написал в Twitter Зеленский.

Для Омельчука эта медаль стала дебютной на Олимпиадах. А вот для Костевич - уже четвертой. Ранее она завоевывала "золото" Афин-2004 (пистолет 10 м), а также две "бронзы" в Лондоне-2012 (пистолет 10 м и пистолет 25 м).

Костевич сняла проклятие знаменосцев

За всю историю независимости Украины ни один из знаменосцев не мог выиграть медаль на той Олимпиаде, где нес желто-синий флаг. До этого знаменосцами на летних Играх Украины были Сергей Бубка, Евгений Браславец, Денис Силантьев, Яна Клочкова, Роман Гонтюк и Николай Мильчев. Все они до тех олимпиад, где несли украинский флаг, имели медали ОИ.

На Играх в Токио у Украины было сразу два знаменосца - Елена Костевич и Богдан Никишин. Последний - фехтовальщик саблист, уступил в первой же своей схватке в Токио, а вот Костевич не приятную традицию сломала и таки взяла медаль ОИ-2020.

"Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны", - сообщила после завоевания медали Костевич.

Олимпийский рекорд Романчука в плавании

Главная надежда украинского плавания Михаил Романчук стартовал сегодня в квалификации на дистанции 800 метров вольным стилем. Практически всю дистанцию Романчук находился в группе лидеров, а на последней 100-метровке увеличил обороты, да так, что установил новый олимпийский рекорд - 7:41.28. Вместе с Романчуком плыл еще один украинец Сергей Фролов, который также показал результат, позволивший выйти в финал - 7:47.67.

Финальный заплыв, который может подарить Украине еще одну медаль, состоится 29 июля в 4:30 по Киеву.

Также сегодня на 100 метрах вольным стилем пытался пробиться в финал еще один украинец Сергей Шевцов, но его результата в 49.55 секунд для этого не хватило.

Теннис

Элина Свитолина (4-й посев Олимпиады в Токио) снова одержала победу в тяжелом поединке против гречанки Марии Саккаре (14-й посев) - 5:7, 6:3, 6:4. Этот поединок стал четвертым за три дня для украинки (три в одиночном разряде и один в парном). При этом в одиночке все матчи продолжались три сета, а суммарно она провела на корте в этих поединках 8 часов и 5 минут.

Таким образом Свитолина повторила свое лучшее выступление на Олимпийских играх, дойдя до четвертьфинала. Завтра первая ракетка Украины может улучшить свой результат, если обыграет не сеяную итальянку Камилу Джорджи. Поединок состоится завтра в 5: 00 по Киеву.

Бокс

Единственная представительница Украины в женском боксе Анна Лысенко в весовой категории 64-69 кг стартовала на Олимпиаде с 1/16 финала. Здесь она уверенно одержала победу над марокканкой Умайми Бель Абиб - 5:0. В 1/8 финала Лысенко будет боксировать 30 июля против представительницы Турции Бусеназ Сурменели.

Фото: Анна Лысенко (Getty Images)

Гребной слалом

Украинка Виктория Ус смогла пробиться в финал соревнований на каяках. Однако в финальном заплыве побороться за медали не получилось - 8-й результат при 10 участниках.

Велоспорт

Яна Биломоида в маунтинбайке также показала восьмой результат в общем зачете. Это лучший результат украинки в карьере - до этого были 13-е место в Лондоне-2012 и 9-е в Рио-2016. Кроме этого, данный результат является рекордным для Украины.

Бадминтон

Украина потеряла единственного бадминтониста в мужском турнире. Артем Почтарев уступил и во втором матче групповой стадии - теперь французу Брису Леверде 0:2 (10:21, 8:21).

По итогам пятого дня Олимпиады Украина имеет три медали - все бронзовые. В командном зачете "желто-синие" занимают 47 место, при этом по общему количеству медалей - 15.

Коллаж РБК-Украина

Лидирует в рейтинге Япония с 10 золотыми медалями. Больше всего медалей завоевали представители США-25 (9 золотых).