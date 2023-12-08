Третій візит за 1,5 місяця. Кулеба летить до Брюсселя перед самітом ЄС

Міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба відвідає Брюссель з робочим візитом 11 та 12 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Кулеба візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Зокрема, він приділить ключову увагу ухваленню 14-15 грудня Європейською Радою рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС.

У МЗС зазначили, що важливою темою на засіданні стане залучення нової військової допомоги для України та спільне виробництво зброї, боєприпасів, військової техніки та іншого обладнання.

Кулеба також візьме участь в міністерському засіданні Східного Партнерства, ключовою темою якого стане діяльність ініціативи в 2024 році з метою просування європейської інтеграції її учасників.

Міністр під час візиту також візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ ГУАМ, а також проведе двосторонні зустрічі із колегами-міністрами закордонних справ.

Візит Кулеби до Брюсселю

Останній візит Кулеби до Бельгії відбувся наприкінці листопада. Він брав участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Також напочатку листопада Кулеба відвідав Брюссель, де провів переговори із міністром закордонних справ Бельгії Аджею Лабіб.

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