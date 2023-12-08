ua en ru
Пт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Третій візит за 1,5 місяця. Кулеба летить до Брюсселя перед самітом ЄС

П'ятниця 08 грудня 2023 18:51
UA EN RU
Третій візит за 1,5 місяця. Кулеба летить до Брюсселя перед самітом ЄС Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба відвідає Брюссель з робочим візитом 11 та 12 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Кулеба візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Зокрема, він приділить ключову увагу ухваленню 14-15 грудня Європейською Радою рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС.

У МЗС зазначили, що важливою темою на засіданні стане залучення нової військової допомоги для України та спільне виробництво зброї, боєприпасів, військової техніки та іншого обладнання.

Кулеба також візьме участь в міністерському засіданні Східного Партнерства, ключовою темою якого стане діяльність ініціативи в 2024 році з метою просування європейської інтеграції її учасників.

Міністр під час візиту також візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ ГУАМ, а також проведе двосторонні зустрічі із колегами-міністрами закордонних справ.

Візит Кулеби до Брюсселю

Останній візит Кулеби до Бельгії відбувся наприкінці листопада. Він брав участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Також напочатку листопада Кулеба відвідав Брюссель, де провів переговори із міністром закордонних справ Бельгії Аджею Лабіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Бельгия
NEWS
Спалах гепатиту А у Вінницькій області ліквідували. МОЗ назвало його можливі причини
Спалах гепатиту А у Вінницькій області ліквідували. МОЗ назвало його можливі причини
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО