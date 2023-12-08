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Третий визит за 1,5 месяца. Кулеба летит в Брюссель перед саммитом ЕС

Пятница 08 декабря 2023 18:51
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Третий визит за 1,5 месяца. Кулеба летит в Брюссель перед саммитом ЕС Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель с рабочим визитом 11 и 12 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС. В частности, он уделит ключевое внимание принятию 14-15 декабря Европейским Советом решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В МИД отметили, что важной темой на заседании станет привлечение новой военной помощи для Украины и совместное производство оружия, боеприпасов, военной техники и другого оборудования.

Кулеба также примет участие в министерском заседании Восточного партнерства, ключевой темой которого станет деятельность инициативы в 2024 году с целью продвижения европейской интеграции ее участников.

Министр во время визита также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ, а также проведет двусторонние встречи с коллегами-министрами иностранных дел.

Визит Кулебы в Брюссель

Последний визит Кулебы в Бельгию состоялся в конце ноября. Он принимал участие в первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Также в начале ноября Кулеба посетил Брюссель, где провел переговоры с министром иностранных дел Бельгии Аджею Лабиб.

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Дмитрий Кулеба Бельгия
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