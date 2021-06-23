Третий по величине флагшток в Украине высотой 72 м установили в Кривом Роге, - Резниченко

В Кривом Роге установили флагшток высотой 72 метра. Он вошел в тройку крупнейших в Украине.

По его словам, четыре года назад первый флагшток-гигант был установлен в Днепре, в прошлом году по днепровскому проекту флагшток появился и в Киеве.

На криворожском флагштоке ко Дню флага и Дню независимости будет поднят национальный флаг размером 12 на 18 метров.

"В августе Украина празднует 30-летие независимости. А накануне - День флага. К символическим датам над Кривым Рогом поднимем наш стяг. Для него уже установили флагшток высотой 72 метра", - сказал Резниченко.

Флагшток в Кривом Роге является копией днепровского, он установлен в городском парке Героев. Для его установки был подготовлен фундамент толщиной 2 метра. Конструкция удерживается с помощью более чем двух десятков больших болтов.

"Конструкцию монтировали почти 20 строителей. Использовали два специализированных крана. Работы прошли без осложнений", - рассказал представитель подрядчика Алексей Ятин.

На следующем этапе будет проведена реконструкция парка вокруг установленного флагштока. Здесь будут проложены новые коммуникации, уложена плитка и установлено освещение. Также на прилегающей территории разместят новые скамьи.