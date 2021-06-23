Третій за величиною флагшток в Україні заввишки 72 м встановили у Кривому Розі, - Резніченко

У Кривому Розі встановили флагшток висотою 72 метри. Він увійшов до трійки найбільших в Україні.

За його словами, чотири роки тому перший флагшток-гігант був встановлений у Дніпрі, минулого року за дніпровським проектом флагшток з'явився і в Києві.

На криворізькому флагштоці до Дня прапора та Дня незалежності буде піднято національний прапор розміром 12 на 18 метрів.

"У серпні Україна святкує 30-річчя незалежності. А напередодні – День Прапора. До символічних дат над Кривим Рогом піднімемо наш стяг. Для нього вже встановили флагшток заввишки 72 метри", - сказав Резніченко.

Флагшток у Кривому Розі є копією дніпровського, він встановлений у міському парку Героїв. Для його установки був підготовлений фундамент завтовшки 2 метри. Конструкція утримується за допомогою більш ніж двох десятків великих болтів.

"Конструкцію монтували майже 20 будівельників. Використовували два спеціалізованих крани. Роботи пройшли без ускладнень", - розповів представник підрядника Олексій Ятін.

На наступному етапі буде проведена реконструкція парку навколо встановленого флагштока. Тут будуть прокладені нові комунікації, покладена плитка і встановлено освітлення. Також на прилеглій території розмістять нові лави.