Третій київський клуб поповнив хокейний чемпіонат України

Столичний "Тризуб" став шостим учасником прийдешнього хокейного сезону в елітному дивізіоні та Кубку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook ФХУ .

Новий київський колектив приєднався до еліти вітчизняної першості, де також змагатимуться столичні "Сокіл" і "Кепіталз". "Тризуб" пов'язаний з однойменним брендом спортивного одягу, а генеральним менеджером команди став Євген Зик.

"Хокейний клуб "Тризуб" – це не проект-одноденка. У нас вже є спонсорські угоди з окремими партнерами на п'ять-десять років. Ці люди сприйняли б створення команди-одноденки як жарт", – запевнив функціонер.

Головним тренером киян став колишній хокеїст збірної України Олег Тимченко. Раніше він працював із молоддю у херсонському "Дніпрі". Лави "Тризуба" поповнили низка гравців минулорічного складу "Києва" – воротар В'язовов, оборонець Васильєв, нападники Бега, Швачка та Євген Тимченко.

Дебютний сезон "Тризуб" розпочне з Кубка України. Жереб відправив киян до групи A турніру, де суперниками будуть столичний "Сокіл" і "Дніпро". Переможець зійдеться з найкращою командою групи B у фіналі змагань.

Раніше Рада ФХУ окреслила контури сезону 2023/24 в усіх вікових категоріях. Зокрема, 13 вересня розпочнеться Кубок України. Старт же регулярної першості в хокейній еліті запланований на 27 вересня.