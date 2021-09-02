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Третий день в США: Зеленский прибыл в Калифорнию

Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский третий день находится визитом в США. Сегодня он прибыл в Калифорнию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский поехал в Сан-Франциско в рамках рабочего визита.

"В честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага", - говорится в сообщении.

Сам Зеленский в ходе общения с прессой в Вашнгтоне заявил, что должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес и провести там встречи с представителями технологических и цифровых компаний.

Фото: здание мэрии Сан-Франциско (t.me/OP_UA)

О том, как прошла первая встреча Зеленского и Байдена - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки