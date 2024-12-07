Третина об'єктів, які постачають паливо армії РФ, пошкоджена або уражена, - ГУР

"Є статистика, є відкриті дані. Третина (об'єктів в РФ, - ред.) тою чи іншою мірою пошкоджено-уражено. Є проблеми великі з відновленням, тому що мова йде про імпортне обладнання, враховуючи санкції, з постачанням цього обладнання є великі проблеми", - сказав Юсов.

Представник ГУР нагадав про обмеження імпорту паливно-мастильних матеріалів в РФ, що свідчить, що ворог відчуває наслідки атак та санкцій.

Юсов наголосив, що говорячи про атаки, йдеться не про цивільні об'єкти. Мова йде про нафтопереробні заводи, які заправляють російську військову техніку, продають нафтопродукти і фінансують агресію проти України.