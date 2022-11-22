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Третина Хмельницького залишиться без світла: названо причину

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Хмельницький, Вівторок 22 листопада 2022 16:26
Третина Хмельницького залишиться без світла: названо причину Фото: третина Хмельницького залишиться без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 22 листопада, увечері у Хмельницькому та області розпочнеться масове відключення світла. Воно пов'язане з ремонтними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хмельницькобленерго".

"Сьогодні, о 17:00, відбудеться аварійний виведення у ремонт лінії 110 кВ. В результаті буде знеструмлено третину Хмельницького (мікрорайони Гречани, Озерна, Заріччя), Красилівську та Старокостянтинівську громади", - зазначають у компанії.

Там також попросили мешканців міста поставитися до таких відключень з розумінням, оскільки енергетики роблять усе можливе для того, щоб відновити електропостачання.

У "Хмельницькобленерго" додають, що через атаки росіян живлення області забезпечується за резервними схемами електромереж, тому можливе зниження рівня напруги в будинках.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" наголошували, що нині в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії, тому необхідно застосовувати погодинні відключення світла.

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Хмельницький вимкнення світла Електроенергія Хмельницкая область
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