Третина Хмельницького залишиться без світла: названо причину

У вівторок, 22 листопада, увечері у Хмельницькому та області розпочнеться масове відключення світла. Воно пов'язане з ремонтними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Хмельницькобленерго ".

"Сьогодні, о 17:00, відбудеться аварійний виведення у ремонт лінії 110 кВ. В результаті буде знеструмлено третину Хмельницького (мікрорайони Гречани, Озерна, Заріччя), Красилівську та Старокостянтинівську громади", - зазначають у компанії.

Там також попросили мешканців міста поставитися до таких відключень з розумінням, оскільки енергетики роблять усе можливе для того, щоб відновити електропостачання.

У "Хмельницькобленерго" додають, що через атаки росіян живлення області забезпечується за резервними схемами електромереж, тому можливе зниження рівня напруги в будинках.