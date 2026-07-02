Треті за обсягами у Європі: що коїться на тіньовому ринку тютюну в Україні

Що каже статистика: крах Duty Free та падіння тіні

Згідно з дослідженням KPMG, за підсумками минулого року загальний обсяг нелегального тютюнового ринку в Україні впав до 5,07 мільярда цигарок. Це на 15% менше порівняно з 2024 роком, коли цей показник становив 5,98 мільярда.

Частка нелегальної продукції у загальному обсязі споживання знизилася до 15,9%. Аналітики KPMG зазначають, що українському ринку вдалося подолати критичний пік нелегальної торгівлі, який спостерігався у 2023 році, коли кожна п'ята цигарка в країні (21,8%) була вироблена або ввезена незаконно.

На цифри вплинуло дворазове скорочення обсягів квазі-легальної продукції, призначеної для безмитної торгівлі. Обсяг нелегальних цигарок із маркуванням "For Duty Free Sale" у 2025 році знизився до 1,95 мільярда штук. Для порівняння, у 2024 році цей показник складав 2,2 млрд, а у 2023 році сягав пікових 4,45 мільярда цигарок.

Зафіксовано і стрімке падіння обсягів класичної контрабанди – майже вдвічі за рік: з 0,69 мільярда у 2024 році до 0,38 мільярда у 2025-му. Водночас обсяги прямого контрафакту (підробок відомих брендів) скоротилися менш суттєво – з 3,09 мільярда до 2,74 мільярда цигарок, залишаючись найбільшою складовою тютюнової "тіні".

Паралельно зменшився і відтік контрабандних цигарок з України до країн Європейського Союзу. У 2025 році загальний обсяг вивезення знизився на 10% і становив 0,35 мільярда цигарок. Головними напрямками транзиту залишаються Польща (0,15 млрд) та Чехія (0,05 млрд).

Загальний контекст ринку

Зниження тіньового сектору відбулося на тлі загального скорочення вимірюваного тютюнового ринку в Україні. У 2025 році загальне споживання (включаючи легальний та нелегальний сегменти) впало на 14% – до 31,93 мільярда цигарок. Обсяг легального внутрішнього споживання зафіксувався на рівні 26,86 мільярда штук.

Що кажуть виробники: ілюзія боротьби

За словами Максима Барабаша, який представляє топменеджмент Philip Morris International і багато років очолював український підрозділ компанії, реальна ситуація з тіньовим ринком залишається вкрай складною, а позитивна статистика є хиткою.

"Покупці в кіосках просто просять "найдешевші цигарки". Їм продають нелегал за 70 грн, хоча лише мінімальний податок з пачки має складати 100 грн. Коли нелегалу немає, люди купують легальний продукт за 110 грн", – каже Барабаш.

Він запевняє, що у 2024 році легальний ринок почав зростати виключно під зовнішнім тиском – зокрема, завдяки послам G7 та спецпредставниці США Пенні Пріцкер. Вони прямо вказали владі України, що боротьба з тютюновим нелегалом – це умова надання фінансової допомоги.

Американського посла в Україні наразі немає, позиція G7 розмита (Італія не вважає це пріоритетом), а рівень нелегального ринку (за поточними даними Kantar), який раніше падав до 16%, знову пішов угору.

Андеграундні технології: "молекулярні" схеми та мільйонні інвестиції

Тютюн завозиться в країну у величезних обсягах під виглядом сировини для кальянів через маловідому фірму. Наразі так завозиться сировини на 5 мільярдів цигарок, які офіційно ніде не виробляються.

Схожа ситуація також із імпортом ацетатного волокна (для фільтрів) та самих фільтрів (фільтропалички), які в суттєвих обсягах імпортуються в Україну, і належний контроль цих джерел постачання це важлива складова боротьби із нелегалом. Тут великі сподівання покладаються на Державну митну службу, яка нещодавно отримала нового керівника, та її взаємодію із ДПС та БЕБ.

Завдяки гігантським прибуткам тіньовики купують надсучасні виробничі лінії за 10 млн доларів. Сьогоднішній нелегал візуально майже неможливо відрізнити від оригіналу.

Криза правоохоронної системи: "вбивство мух" замість закриття вікна

На сьогодні в Україні немає єдиного органу, який би комплексно закрив проблему нелегального тютюну. Податкова перевіряє лише за наявності ліцензії, поліція – за її відсутності, БЕБ має займатися організованими злочинними групами та Telegram-каналами, але у БЕБ навіть немає управління в ключовій Дніпропетровській області. Кожне відомство просто звітує: "Ми свою роботу з 9 до 6 виконали".

Держава наполегливо бореться з роздрібними точками продажу, що Барабаш називає "моразмом" і "вбивством мух у квартирі замість закриття вікна". Боротися треба виключно з виробництвом, впевнений він.

Замість ліквідації нелегальних фабрик, Мінфін та податкова висувають фінансові вимоги легальним виробникам: вимагають купувати акцизи наперед (на 2 млрд грн) або погрожують підняти ставки акцизів ще вище.

"Акцизи щороку зростають на 15-20%. За два роки ціни на деякі позиції виросли з 80 до 180 грн (близько 4 євро, що вже дорівнює цінам в Італії). Це ще сильніше штовхає збідніле населення в бік нелегалу", – пояснює спікер пастку законодавства.

Що необхідно для реального вирішення проблеми?

Говорячи про реальні кроки, представник PMI вказує виключно на фактор вищої політичної волі. Закони та сучасні криміналістичні експертизи є – експерти спроможні за відбитками печатних вузлів на 99% довести, що легальна і нелегальна пачки цигарок були зроблені на одному й тому самому обладнанні конкретного заводу.

Наразі не вистачає лише прямої вказівки від влади "закрити це завтра", як це свого часу було безкомпромісно зроблено з гральними автоматами. Проте наразі такої жорсткої політичної волі всередині країни немає, констатує топменеджер.