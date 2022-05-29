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Более трети Харьковской области оккупировано, - Синегубов

Новина українською →
Украина, Воскресенье 29 мая 2022 15:51
Более трети Харьковской области оккупировано, - Синегубов Фото: Олег Синєгубов (facebook.сом)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня 31% территории Харьковской области временно оккупировано. 5% было освобождено от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и городе Харькове.

Глава государства заслушал доклады начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, городского головы Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.Более трети Харьковской области оккупировано, - Синегубов

Председатель Харьковской ОВА проинформировал президента, что сейчас 31% территории области временно оккупировано, 5% было освобождено от российских захватчиков.

"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно - мы это делаем", - отметил Олег Синєгубов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 мая посетил Харьковскую область. Там встретился с военными и побывал на местах разрушенной архитектуры Харькова.

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