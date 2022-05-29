Более трети Харьковской области оккупировано, - Синегубов

Сегодня 31% территории Харьковской области временно оккупировано. 5% было освобождено от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и городе Харькове. Глава государства заслушал доклады начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, городского головы Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона. Председатель Харьковской ОВА проинформировал президента, что сейчас 31% территории области временно оккупировано, 5% было освобождено от российских захватчиков. "Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно - мы это делаем", - отметил Олег Синєгубов.