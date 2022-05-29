Більше третини Харківської області окуповано, - Синєгубов

Сьогодні 31% території Харківської області тимчасово окуповано. 5% було звільнено від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові. Глава держави заслухав доповіді начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, міського голови Харкова Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону. Голова Харківської ОВА поінформував президента, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників. "Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно - ми це робимо", - зазначив Олег Синєгубов.