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Треть заповедников Украины находятся в опасности из-за войны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 мая 2022 08:39
Треть заповедников Украины находятся в опасности из-за войны Фото: треть заповедников Украины находятся в опасности из-за войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за войны почти треть заповедников находятся в опасности. Это всего 1,2 млн га природоохранных территорий нашей страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Из-за военных действий оккупанта 900 заповедных территорий Украины сегодня находятся в опасности. Это 1,2 млн га или около 30% площади всех природоохранных территорий Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, там растут тысячи видов растений, которые занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.

"Боевые действия нарушают покой диких животных. Они либо гибнут, либо пытаются сбежать из горячих точек", - заявили в министерстве.

Так, под угрозой уничтожения сейчас находятся:

  • 14 Рамсарских объектов площадью 397,7 тыс. га
  • около 200 территорий Изумрудной сети площадью 2,9 млн га
  • биосферные заповедники.

"Около 5 тысяч работники природно-заповедного фонда ежедневно делают все возможное, чтобы защитить и сохранить украинскую природу. А еще там, где это возможно, помогают людям, которые были вынуждены бежать от "русского мира". Так, на природоохранных территориях уже нашли убежище почти 15 тысяч временных переселенцев", - добавляют в ведомстве.

Треть заповедников Украины находятся в опасности из-за войны

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