Почти треть ВВП Украины остается в тени: Минэкономики обновило данные

По расчетам министерства, по сравнению с первым кварталом 2020 года уровень теневой экономики сократился на 1 п. п.

Два из четырех методов, с использованием которых проводится оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-мартом 2020 года:

электрический метод - на 2 п. п. (до 28% от объема официального ВВП);

монетарный метод-на 1 п. п. (до 31% от объема официального ВВП).

Два метода показали уменьшение уровня теневой экономики:

метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - на 1 п. п. (до 22% от объема официального ВВП);

метод убыточности предприятий - на 13 п. п. (до 25% от объема официального ВВП).

Как отметили в Минэкономики, снижение уровня по методу убыточности предприятий "является объективным следствием, во-первых, улучшения финансового состояния предприятий на фоне адаптации к перманентным условиям карантинных ограничений и, как следствие, постепенного оживления деловой активности; во-вторых, действия уникального фактора коронакризиса, проявлением которого стало ограничение традиционных каналов теневой деятельности".