Треть украинских беженцев в Испании - мужчины, - Euractiv

В Испанию за последние три месяца прибыли более 100 тысяч украинских беженцев. Большинство из них получили статус временной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Среди тех, кто получил статус временной защиты, 67% составляют женщины и 33% - мужчины, что отражает политику военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, согласно последним данным Министерства внутренних дел Испании.

Статус временной защиты дает его обладателям доступ к рынку труда и социальному обеспечению.

По состоянию на 30 апреля 47 231 человек со статусом временной защиты находились в трудоспособном возрасте, из них 77% - женщины. Однако на сегодняшний день работу нашли только 3 019 украинцев.