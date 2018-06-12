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Треть ОТО уже получила в распоряжение 360 тыс. гектаров земли

НовостиОбщество    12.06.2018 - 21:48
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

199 ОТО могут самостоятельно распоряжаться угодьями в более 360 тысяч гектаров

На сегодня в Украине уже треть объединенных территориальных общин (ОТО) получила земельные угодья сельскохозяйственного назначения - сейчас это более 360 тыс. гектаров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Уже треть объединенных общин получили от государства земли с/х назначения за пределами их населенных пунктов. Что это означает? Отныне 199 ОТО могут самостоятельно распоряжаться угодьями в более 360 тысяч гектаров", - написал Гройсман в своем Twitter.

Он также напомнил, что процесс передачи земель правительство начало более 4 месяцев назад.

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" относительно добровольного присоединения территориальных общин сел и поселков до территориальных общин городов областного значения.

Предполагается, что для жителей сел и поселков станут доступными более качественные социальные, административные и другие услуги, которые предоставляются из местного бюджета.

БПП призвала правоохранителей расследовать нарушения на выборах ОТО в Одесской области Выборы в ОТО 29 апреля стали одними из самых "грязных" после Майдана, - Гройсман
Теги публикации: объединение общин, ОТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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