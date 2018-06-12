Треть ОТО уже получила в распоряжение 360 тыс. гектаров земли

199 ОТО могут самостоятельно распоряжаться угодьями в более 360 тысяч гектаров

На сегодня в Украине уже треть объединенных территориальных общин (ОТО) получила земельные угодья сельскохозяйственного назначения - сейчас это более 360 тыс. гектаров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Уже треть объединенных общин получили от государства земли с/х назначения за пределами их населенных пунктов. Что это означает? Отныне 199 ОТО могут самостоятельно распоряжаться угодьями в более 360 тысяч гектаров", - написал Гройсман в своем Twitter.

Он также напомнил, что процесс передачи земель правительство начало более 4 месяцев назад.

Уже треть объединенных общин получили от государства земли с/х назначения за пределами их населенных пунктов. Что это означает? Отныне 199 ОТГ могут самостоятельно распоряжаться угодьями в более 360 тысяч гектаров. Сам процесс передачи мы начали более 4 месяцев назад.#УрядГройсмана pic.twitter.com/JcB14KYal5 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 12, 2018

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" относительно добровольного присоединения территориальных общин сел и поселков до территориальных общин городов областного значения.

Предполагается, что для жителей сел и поселков станут доступными более качественные социальные, административные и другие услуги, которые предоставляются из местного бюджета.