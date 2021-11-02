ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На треть к 2030 году: более 100 стран будут бороться с выбросом метана

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 21:24
На треть к 2030 году: более 100 стран будут бороться с выбросом метана Фото: более 100 стран будут бороться с выбросом метана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках 26-й Рамочной конвенции ООН об изменении климата, более 100 стран мира согласились с планом президента США Джо Байдена по борьбе с выбросом метана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В администрации Байдена убеждены в том, что сокращение выбросов метана будет эффективным способом борьбы с климатическим кризисом.

К плану присоединились 105 стран, среди которых страны ЕС, Украина и Великобритания. В то же время в перечне нет России, Индии и Китая, несмотря на то, что они одни из крупнейших загрязнителей окружающей среды.

В первую очередь план предусматривает сокращение выбросов в газовой и нефтяной промышленностях, которые причастны к трети выбросов в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Экологическая катастрофа
NEWS
Разведка назвала численность российских войск возле Украины
Разведка назвала численность российских войск возле Украины
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине