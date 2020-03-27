Трепак подал в отставку с поста замгенпрокурора

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подал в отставку. Об этом сообщил источник РБК-Украина в Офисе генпрокурора.

По словам источника, информация о том, что Трепак уходит в отставку соответствует действительности.

Отметим, сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook опровергла, что отстранила Трапака от дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"По новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Алексея Симоненко. За Виктором Николаевичем (Трепаком, - ред.) остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним проговорили сегодня утром. И это его решение, если он решит отойти. Группа прокуроров в деле остается та же", - отметила генпрокурор.

Напомним, Трепак пришел в Офис генпрокурора в октябре 2019. До этого с 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.