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Тренируются уничтожать врагов: под Одессой проходят учения морской пехоты

Автор: Иванна Шовкун

В Одесской области проходит боевая подготовка личного состава одного из отдельных батальонов морской пехоты. Морские пехотинцы тренируются уничтожать врагов и освобождать захваченные здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны в Facebook.

На этот раз морские пехотинцы отработали действия в составе ротных тактических групп. По легенде учений, служащие получили приказ провести рейдовые действия в рамках стабилизационной операции.

"Морские пехотинцы должны были деблокировать захваченные незаконными вооруженными формированиями административные здания, выявить и ликвидировать хранилище оружия и материально-технических средств, а также зачистить остатки вооруженных групп в определенном районе сельской местности", - говорится в сообщении.

Фото: морские пехотинцы провели учения под Одессой (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В результате военнослужащие достигли поставленных целей и получили опыт ведения боевых действий в условиях максимально приближенных к боевым.

Напомним, Россия провела танковые военные учения со стрельбами в Южном военном округе, граничащем с восточной границей Украины. Кроме того, они проходили и на территории временно оккупированного Крыма.

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