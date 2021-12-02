Тренировка тяжелой артиллерии: ВСУ провели военные учения возле Крыма

В Херсонской области на границе с Крымом украинские военные провели учения. Они использовали тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook .

Тактические учения проводились для артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Пивдень".

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наєва, учения должны были улучшить профессиональную подготовку личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта АТО и ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

"Подразделения прежде всего должны усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья", - сказал командующий ВСУ.