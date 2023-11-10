Тренерка "Ворскли", арбітриня, президентка та інші: топ-5 жінок українського футболу

36-річна фахівчиня на чолі хоч і юнацької, але чоловічої команди може "прорубати вікно" для багатьох інших. Звісно, карт-бланш Андрущак отримала невеликий. Контракт із нею керівництво "Ворскли" підписало всього на півроку. Та тепер усе в руках тренерки. Навряд із вдалими результатами за плечима їй шукатимуть заміну.

Фото: Ія Андрущак (праворуч) зіграла 58 матчів за збірну України (womensfootball.com.ua)

Легко Андрущак однозначно не буде. Справа не лише в статевих упередженнях. "Ворскла" U-19 у сезоні 2023/24 похизуватися стабільністю поки не може. У вересні-жовтні юнацька команда мала 7-матчеву серію без перемог (6 поразок), а в останні два тижні виграла двічі поспіль. Звідси і становище – лише 12-те місце в першості.

Утім, проходження такого випробування висуне Андрущак в авангард. А там уже давно прописалася Катерина Монзуль. Харків'янка вже кілька разів переписала історію суддівського корпусу України. Перша в національній історії арбітриня елітної категорії ФІФА, перша жінка-рефері в Прем'єр-лізі, перша з українців судила фінали жіночої Ліги чемпіонів і Євро.

Фото: Катерина Монзуль входить до категорії найкращих рефері України (facebook.com/fcdynamoua)

Ці досягнення Монзуль – не пошана моді. Вона справді одна з найкращих серед українських арбітірів. Ось і клуби УПЛ тричі визнали уродженку Харкова суддею сезону. А ще вона чи не першою з колег-співвітчизників опанувала ази роботи з VAR і стала підстраховувати суддів у суперечливих епізодах чемпіонатах України, яких хоч відбавляй.

Дісталися жінкам і менеджерські посади в українському футболі. Навряд ті, хто поверхнево стежить за Прем'єр-лігою, знають, що на чолі одного з претендентів на єврокубки – президентка. Ще з травня 2020 року згадану посаду на чолі львівського "Руха" обіймає Юлія Думанська. Співачка за покликанням і менеджерка туризму за фахом у футболі опинилася завдяки чоловіку.

Фото: Футбольна подружжя Юлія Думанська та Григорій Козловський (kozlovskyy.com)

Обранцем Думанської став бізнесмен Григорій Козловський, прізвище якого передусім і асоціюється з "Рухом". Сам підприємець публічно заявив, що з посади президента "жовто-чорних" пішов вимушено. Мовляв, зіпсовані з керівництвом Української асоціації футболу взаємини могли обернутися довічним баном. Президентка ж на себе взяла соціальні активності на кшталт зборів на потреби ЗСУ.

Якщо про управлінські здібності Думанської в публічній площині інформації немає, то гросбухи донецького "Шахтаря" – відкриті книги. "Гірники" регулярно звітують про всю діяльність упродовж сезону, зокрема і фінансову. За цей напрямок відповідальна фінансова директорка клубу Гюльнара Ахмеджанова. Прозора фінансова звітність – і її досягнення.

Фото: Гюльнара Ахмеджанова серед лідерів фінансової сфери (cfo-club.org)

Наприклад, у попередньому сезоні загальний показник доходів "Шахтаря" склав 5,992 млрд гривень. Сюди входять кошти від продажу та оренди футболістів, виплати УЄФА та ФІФА, виручка з комерційної діяльності. За підсумками фінансового року 2022/23 "гірники" заплатили майже 567 млн податків у національній валюті. А показником фінансового здоров'я клубу може слугувати те, що навколо "Шахтаря" ніколи не було чуток про "чорну" чи "сіру" зарплату.

Пандемія коронавірусу, а за нею і повномасштабне вторгнення РФ неабияк підкосили футбольний телепродукт. Фактично програми або вимушено перейшли в мережу, або зникли взагалі. Як наслідок, уболівальники встигли засумувати за Аллою Бублій та Олександрою Лободою, які вміло просували футбол на ТБ.

Фото: Ольга Каленчук стала обличчям Shakhtar TV (instagram.com/olga_kalenchuk)

Провідні вітчизняні клуби почали більше працювати зі соцмережами. Один із головних напрямів – YouTube. Тут точно виділяється клубний канал "Шахтаря", зірками якого стали Дар'я Савіна та Ольга Каленчук. Проект "Один на один" останньої відкриває для вболівальників українського гранда зірок команди з невимушеним акцентом. Для України з бідами в маркетингу – фантастичний прорив.