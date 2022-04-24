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Тренер донецкого "Шахтера" рассказал о действиях президента клуба после вторжения войск РФ

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Воскресенье 24 апреля 2022 12:43
Тренер донецкого "Шахтера" рассказал о действиях президента клуба после вторжения войск РФ Фото: тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзебри (пресс-службу клуба)
Автор: Артем Горовенко

Итальянский тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзебри рассказал о том как воспринимает вторжение войск России в Украину и о действиях президента клуба Рината Ахметова во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Де Дзерби.

Так, Де Дзебри отметил, что чувствует себя украинцем на этой войне.

"Я вижу себя украинцем. Все в моем штабе тоже чувствуют себя украинцами. Нам тоже очень больно из-за происходящего. Можно сказать, что смотрю на них как на врагов. Врагов, которые хотят забрать свободу Украины. Я работал в Украине, я жил в Украине и из-за агрессии России я был вынужден покинуть Украину. Поэтому это нормально, что они мои враги", - сказал Де Дзерби.

Он также отметил роль команды и президента клуба.

"Что мне понравилось в Ринате Леонидовиче, так это то, что когда началась война, он сразу занял позицию. Обычно такие серьезные люди и бизнесмены не занимают такую важную позицию, а здесь - наоборот. И я в нем это ценю, он настоящий мужчина", - резюмировал Де Дзерби.

Как сообщалось, "Шахтер" проводит благотворительные игры в Европе, все средства из которых перечисляет защитникам Украины.

Также донецкий клуб на каждой товарищеские игре привлекает внимание к геноциду, который устроила Россия в Украине. В частности, в Греции на трибунах были выставлены 176 игрушек, символизирующие убитых на тот момент Россией в Украине детей.

В Польше на поле вышел и забил гол юный болельщик "Шахтера" Дима, которому удалось вырваться из Мариуполя. В Турции горняки вышли на матч с футболками с фото Алисы - девочки, которая остается укрыты в Мариуполе.

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Ринат Ахметов Шахтер Вторжение России в Украину
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