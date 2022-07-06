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Триразовий чемпіон Формули-1 може сісти до в'язниці за расизм

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Бразилія, Середа 06 липня 2022 11:56
Триразовий чемпіон Формули-1 може сісти до в'язниці за расизм Фото: Льюїс Хемілтон після Гран-прі Британії-2022 (twitter.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорців

Легендарний бразилець Нельсон Піке зіткнувся з серйозними проблемами через свій довгий і нетолерантний язик. Він неабияк "проїхався" по семиразовому чемпіонові світу Льюїсу Хемілтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Grandpx.news.

Група депутатів Національного конгресу Бразилії закликали відкрити кримінальне провадження щодо 69-річного екс-пілота Королівських автоперегонів. Місцева преса роздобула нові свідчення расистських висловлювання 3-разового чемпіона Формули-1.

Піке може сісти за ґрати на 3 роки. Торік у листопаді він під час інтерв'ю кілька разів вжив бразильський аналог табуйованого слова на "н" щодо Хемілтона. Світ дізнався про нетолерантні висловлювання бразильця перед домашнім для британця гран-прі.

Як наслідок, Піке довелося просити вибачення. На своє виправдання він заявив, що вжите ним слово в португальській мові негативного змісту не несе та означає "чорношкірий хлопчик". Проте, згодом у мережі набули поширення попередні записи бразильця, де він кілька разів образив Хемілтона, зокрема, на ґрунті сексуальної орієнтації.

Ще в роки кар'єри пілота у Формулі-1 Нельсон Піке уславився "вмінням" не ходити далеко за словами. Чемпіон 1981, 1983, 1987 рр., наприклад, неодноразово конфліктував із легендарним співвітчизником Айртоном Сенною.

Нагадаємо, що Гран-прі Британії завершився перемогою Сайнса з "Феррарі".

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Формула-1 Льюис Хэмилтон
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