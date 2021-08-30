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Требуют взятки от имени Госэкоинспекции: чиновников предупредили о мошенниках

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный предупредил руководителей субъектов хозяйствования о мошенниках. Злоумышленники звонят и от имени Госэкоинспекции требуют взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Малеваного.

"Мошенники представляются именем моего заместителя и по якобы моему поручению требуют неправомерную выгоду по поводу нарушений экологического законодательства, угрожают", - рассказал глава Госэкоинспекции.

Малеваный отметил, что уже подготовил соответствующее заявление в Киберполицию, чтобы правоохранители провели расследование.

"Один из номеров, с которых звонят: +380 95 314 64 97", - добавил он.

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Госэкоинспекция