Требуют деньги и не лечат больных: Гармаш рассказал о ситуации в тюрьмах в ОРДЛО

"Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников вымогают деньги "за проживание": уголь, дрова, еду", - написал он.

По его словам, боевики требуют от родственников заключенных, чтобы они перечисляли деньги на банковские карты для их содержания. Тем, кто отказывается, создают невыносимые условия пребывания в тюрьме, например, переводят на трехразовое питание. "В смысле, кормят три раза в неделю", - уточнил Гармаш.

Он также отметил, что в тюрьмах ОРДЛО не лечат больных коронавирусом. "Точнее, - "лечат" стрептоцидом. Заключенному 70 лет - двухстороннее воспаление легких - никакого реального лечения. Это просто медленное преднамеренное убийство", - подчеркнул Гармаш.

Представитель украинской делегации напомнил, что несколько недель назад в тюрьмах ОРДЛО боевики ввели так называемый "карантин". По сути, уточнил Гармаш, отменены все свидания, запрещена передача продуктов, лекарств, масок и воды.

"Доступа Международного Красного Креста по-прежнему нет, хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на Н-4 (нормандская четверка - ред.) два года назад", - добавил он.