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Требуют 7 млн гривен на телефон: в Харькове массово заминировали школы

Автор: Александр Мороз

В полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании. Взрывотехники проверят все школы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что от оператора "102" поступило сообщение о закладке взрывчатки в шести Харькова.

"По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка.

Как пишет местное издание "Редпост", письма с угрозой взрыва получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн гривен на два телефонных номера, поскольку якобы установил мины на территории школ.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о якобы минировании мэрии Харькова.

А под Запорожьем задержали минера-рецидивиста, который якобы заложил бомбу в Офисе президента в Киеве.

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Харьковшкола