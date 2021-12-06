Требуют 7 млн гривен на телефон: в Харькове массово заминировали школы

В полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании. Взрывотехники проверят все школы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

Сообщается, что от оператора "102" поступило сообщение о закладке взрывчатки в шести Харькова.

"По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка.

Как пишет местное издание "Редпост", письма с угрозой взрыва получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн гривен на два телефонных номера, поскольку якобы установил мины на территории школ.