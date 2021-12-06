ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Требуют 7 млн гривен на телефон: в Харькове массово заминировали школы

Новина українською →
Харьков, Понедельник 06 декабря 2021 16:21
Требуют 7 млн гривен на телефон: в Харькове массово заминировали школы Фото: в Харькове проверяют массовое минирование школ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании. Взрывотехники проверят все школы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что от оператора "102" поступило сообщение о закладке взрывчатки в шести Харькова.

"По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка.

Как пишет местное издание "Редпост", письма с угрозой взрыва получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн гривен на два телефонных номера, поскольку якобы установил мины на территории школ.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о якобы минировании мэрии Харькова.

А под Запорожьем задержали минера-рецидивиста, который якобы заложил бомбу в Офисе президента в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков школа
NEWS
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
DAILY
Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти