Требования "Укравтодора" к подрядчикам оказались приближенными к стандартам ЕБРР, - Голик

Фото: ремонт дорог (facebook.com)

"Укравтодор" получил от ЕБРР 450 млн евро на строительство северного обхода Львова и ремонт 275 км трассы М-05 Киев - Одесса. ЕБРР предъявляет к подрядчикам достаточно жесткий набор требований, который схож с требованиями самого "Укравтодора".

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

"Год назад, когда "Укравтодор" начал внедрение единых (это ключевое слово) Методологических рекомендаций к тендерам, проводимым его структурными подразделениями в областях, в соцсетях и СМИ некоторая группа людей подняла истерику, продолжающуюся до сих пор. Несмотря на то, что данная Методология была утверждена приказом Министерства экономического развития. Чему предшествовало несколько месяцев ее публичного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, ассоциациями и критиками", - комментирует Голик.

"Укравтодор" обвиняли в "картелизации" и прочих грехах после того, как были введены единые жесткие требования к участникам торгов на выполнение больших подрядов. Но оказалось, что требования ЕБРР еще более жесткие.

Так, для участия в тендере компаниям придется доказать, что компания имеет необходимую квалификацию и выполняла за последние 5 лет аналогичные работы. Подрядчик должен доказать выполнение не менее 3 контрактов, стоимость которых в три раза превышает сумму текущего с понижающим коэффициентом 0,75.

"Также компания должна доказать, что объем работ в контрактах за последние 5 лет составляет хотя бы 75% объема текущего контракта по ключевым видам деятельности: строительство мостов, устройство асфальтобетонных слоев, и тому подобное. Следующий этап - это проверка техники и персонала в компании-подрядчика. ЕБРР требует, чтобы персонал, который будет выполнять работы, имел соответствующий опыт", - перечисляет Голик.

Также нужно доказать, что компания имеет ликвидные финансовые ресурсы в размере хотя бы 25% от суммы текущего контракта.

"Требования ЕБРР в десятки раз сложнее и жестче, чем требования "Укравтодора". В десятки раз. Всеми уважаемая институция, имеющая безупречную репутацию, уверена, что отбор компаний для участия в инфраструктурных проектах должен проходить на максимально жестких условиях", - констатирует Голик, отмечая, что претензий к ЕБРР у экспертов нет.

Напомним, как сообщалось, 450 млн евро на строительство северного обхода Львова и ремонт трассы Киев - Одесса стало самым крупным соглашением за 10 лет сотрудничества "Укравтодора" и ЕБРР.